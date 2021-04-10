Як випивати менше алкоголю: в МОЗ дали п'ять порад
Алкоголь є невід'ємною частиною культури, але не варто забувати, що ризики від його вживання переважають над потенційною користю випивки.
Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України в Facebook. Там дали кілька порад щодо зниження кількості споживаних спиртних напоїв.
Зокрема, медики рекомендують:
зробити перерву у вживанні алкоголю на тиждень або на місяць; якщо довгі перерви даються важко, варто починати з 1-2 днів на тиждень;
уникати "тригерів" – факторів (людей або, наприклад, місць), що викликають бажання випити, практикуючи способи ввічливої відмови;
звільнити житло від алкоголю: доведено – чим більше алкоголю ми купуємо, тим вищою є ймовірність випити його раніше, ніж планувалося.
боротися зі стресом здоровими способами – гуляти на свіжому повітрі, займатися спортом, вести активний спосіб життя, наповнюватися позитивними емоціями і збалансовано харчуватися – алкоголь, навпаки, не допомагає боротися зі стресовим станом;
вживати безалкогольні напої – асортимент такої продукції є різноманітним.
"Пам'ятайте! Веселитися і насолоджуватися життям можна і потрібно на тверезу голову, щоб було що згадати. Бережіть своє здоров'я", – закликали в Центрі громадського здоров'я.
Там також нагадали про дослідження медичного журналу The Lancet, яке показало, що будь-який рівень вживання алкоголю веде до втрати здоров'я. При цьому існує прямий зв'язок між розвитком небезпечних захворювань і випитими дозами алкоголю. Наприклад, чим більше алкоголю випиває людина, тим вищим стає ризик онкологічних захворювань.
А згідно з дослідженням STEPS в Україні, 19,7% опитаних вживають шість і більше доз алкоголю за один епізод, що перевищує норму, 12,7% не змогли припинити пити після початку вживання, ще 10,8% на наступний день не змогли виконати те, що зазвичай від них очікували.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що шампанське – міцніше за будь-який алкоголь. Причина – в газах, які сприяють швидкому проникненню спиртного в кров і стрімкому сп'янінню.