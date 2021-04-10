Як випивати менше алкоголю: в МОЗ дали п'ять порад

Алкоголь є невід'ємною частиною культури, але не варто забувати, що ризики від його вживання переважають над потенційною користю випивки.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України в Facebook. Там дали кілька порад щодо зниження кількості споживаних спиртних напоїв.

Зокрема, медики рекомендують:

зробити перерву у вживанні алкоголю на тиждень або на місяць; якщо довгі перерви даються важко, варто починати з 1-2 днів на тиждень;

уникати "тригерів" – факторів (людей або, наприклад, місць), що викликають бажання випити, практикуючи способи ввічливої відмови;

звільнити житло від алкоголю: доведено – чим більше алкоголю ми купуємо, тим вищою є ймовірність випити його раніше, ніж планувалося.

боротися зі стресом здоровими способами – гуляти на свіжому повітрі, займатися спортом, вести активний спосіб життя, наповнюватися позитивними емоціями і збалансовано харчуватися – алкоголь, навпаки, не допомагає боротися зі стресовим станом;

вживати безалкогольні напої – асортимент такої продукції є різноманітним.

У МОЗ дали кілька порад щодо зниження кількості споживаних спиртних напоїв. Джерело: Центр громадського здоров'я / Facebook

"Пам'ятайте! Веселитися і насолоджуватися життям можна і потрібно на тверезу голову, щоб було що згадати. Бережіть своє здоров'я", – закликали в Центрі громадського здоров'я.

Там також нагадали про дослідження медичного журналу The Lancet, яке показало, що будь-який рівень вживання алкоголю веде до втрати здоров'я. При цьому існує прямий зв'язок між розвитком небезпечних захворювань і випитими дозами алкоголю. Наприклад, чим більше алкоголю випиває людина, тим вищим стає ризик онкологічних захворювань.

А згідно з дослідженням STEPS в Україні, 19,7% опитаних вживають шість і більше доз алкоголю за один епізод, що перевищує норму, 12,7% не змогли припинити пити після початку вживання, ще 10,8% на наступний день не змогли виконати те, що зазвичай від них очікували.

Рекомендованої дози алкоголю не існує, нагадали в МОЗ. Джерело: скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що шампанське – міцніше за будь-який алкоголь. Причина – в газах, які сприяють швидкому проникненню спиртного в кров і стрімкому сп'янінню.

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