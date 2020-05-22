Як продовжити молодість і життя: названий простий спосіб

Учені з Науково-дослідного інституту лікарні Оттави в Канаді розкрили механізм, за допомогою якого вправи допомагають відстрочити біологічне старіння.

Свій огляд доказів користі фізичної активності в продовження молодості вони опублікували в журналі Open Biology. Фахівці стверджують, що основну роль в регенерації скелетних м'язів грають сателітні клітини і міосателліти, які є стовбуровими.

Саме вони відповідають за ріст м'язової тканини за рахунок поділу і процесу перетворення в зрілу м'язову клітку. Як правило, міосателліти перебувають в стані спокою. Однак при отриманні травм або фізичних вправах вони здатні утворювати м'язові волокна.

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У ході дослідження з'ясувалося, що старіння м'язів, починається у віці приблизно 30 років. Однак саме під час цього процесу довгий спокій міосателлітів може стати фатальним для них самих. Вони перестають своєчасно здійснювати обмін речовин, а пізніше стають токсичними через їх надлишок і ушкоджують клітину.

Щорічно людина втрачає близько 3-5% м'язової маси тіла. За все життя йде близько 30%. Проте, фізична активність здатна уповільнити процес старіння скелетних м'язів і навіть поліпшити регенерацію клітин. Однак навіть регулярні заняття спортом не зможуть повністю уповільнити або зупинити процес біологічного старіння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, правильний раціон, здоровий сон і фізичні навантаження навіть в домашніх умовах допоможуть зміцнити імунітет для опору вірусних захворювань, зокрема коронавірусу.

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