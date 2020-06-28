Як поводитися після скасування карантину через коронавірус: 10 правил

Умови карантинних обмежень внесли в суспільство нові правила поведінки, які повинні стати для кожного повсякденними звичками принаймні до моменту, коли вдасться якось вирішити проблему лікування і профілактики COVID-19.

Кандидат біологічних наук, науковий блогер, представник компанії MCIS Language Solutions Ілона Свєженцева в своєму блозі на OBOZREVATEL дала кілька дієвих порад, які варто продовжувати виконувати навіть після скасування карантину.

У зв'язку з тим, що левова частка хворих має безсимптомний перебіг хвороби, ми всі повинні носити маски. Це повинні бути справжні медичні маски, або саморобні, зшиті як мінімум з трьох шарів тканини з якомога дрібнішими порами між волокнами. Маска повинна повністю покривати ніс і підборіддя. На відкритому повітрі, в парку, або на майже порожньому тротуарі безпечно ходити без масок, адже для розвитку COVID-19 повинно бути певне вірусне навантаження. Воно досягається тільки при тісному фізичному контакті з інфікованою особою в погано провітрюваних приміщеннях. Дотримуйтеся гігієни кашлю і чхання, прикриваючи рот ліктем, а не долонею. Якомога частіше мийте та дезінфікуйте руки, телефон, клавіатуру ноутбука та комп'ютера. Придбайте і тримайте антисептик на робочому столі у вашому офісі. Ходіть до магазину чи на ринок у гумових рукавичках та намагайтеся мінімально контактувати з товарами, які не збираєтеся купувати. Не куштуйте овочі та фрукти на базарах, а приносьте додому та перед вживанням ретельно промивайте під проточною водою. Намагайтеся оминати пікові години у громадському транспорті та супермаркетах. Усюди тримайте соціальну дистанцію 1,5 - 2 метри. У черзі на касі, або до маршрутного таксі не соромтеся попросити людину відійти на безпечну відстань. Якщо ви ще не звикли до онлайн покупок - зараз саме час спробувати. Краще повернути продавцеві річ, що не підійшла, ніж ризикувати здоров'ям себе та своїх близьких, відвідуючи магазини із невідомою якістю вентиляції та дезінфекції. Тимчасово відмовтеся від рукостискань та обіймів, а з друзями ходіть до парку, дотримуючись соціальної дистанції. Зараз не час для походів у гості. Звісно, можна піти на літню терасу до кафе, але там теж не завжди буде безпечно. Краще замовляйте їжу та напої "на винос". Влітку хочеться податися на пляж і поніжитися на сонечку біля водойми. Загалом, це безпечно робити за умов дотримання соціальної дистанції, але поки що оминайте переповнені пляжі та закриті басейни із поганою вентиляцією. Там існує ймовірність інфікуватися SARS-COV-2. Цього літа краще утриматися від закордонних подорожей та відпусток у пансіонатах. Краще організуйте тур Україною на власному авто, або гайніть з наметами у гори, чи на морське узбережжя. І останній, але найголовніший пункт: не пересиджуйте застуду вдома, мовляв: "пропітнію і пройде". При найменшій підозрі телефонуйте своєму сімейному лікареві для подальшої консультації. Якщо вже у вас виявили коронавірус, то одразу попередьте усіх близьких, друзів та колег і самоізолюйтеся. Не наражайте на небезпеку інших, вони можуть бути у групі ризику, або контактувати із людьми старшого віку, для яких інфікування коронавірусом може бути небезпечним для життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до українців через новий антирекорд захворюваності на коронавірусі і закликав їх дотримуватися трьох правил безпеки.