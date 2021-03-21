Як їсти менше: дієтологиня дала прості поради

Охочим скинути зайву вагу, менше їсти і вести здоровий спосіб життя варто звернути увагу на розміри своїх порцій, вживання натуральних продуктів, а також спортивну активність.

Такими простими, але ефективними порадами поділилася дієтологиня Енджел Хеберт, пише видання WAGM-TV. За її словами, дотримання збалансованої, здорової дієти і підтримання фізичної активності, крім усього іншого, допомагає знизити ризик раку та інших проблем зі здоров'ям.

Так, експертка порадила користуватися невеликими тарілками – це простий спосіб контролювати розмір порції.

"Також це створює ілюзію, що ви їсте більше, ніж насправді. А якщо після зменшення порцій зберігається голод, можна повернутися по добавку яких-небудь некрохмалистих овочів, наприклад брокколі, шпинату або салату", – розповіла Хеберт.

Також, за її словами, потрібно віддавати перевагу натуральним продуктам, рідше купуючи оброблені. Фахівчиня радить обирати фрукти, овочі, цільнозернові продукти, нежирні білки і нежирні молочні продуктим, оскільки в оброблених харчових продуктах буде більше солі, цукру і жиру.

Також важливо не забувати про фізичну активність. Дієтологиня зазначила, що рекомендується займатися вправами по 150 хвилин на тиждень. Хеберт зазначила, що хоч якісь вправи краще, ніж зовсім нічого. Вона пропонує зосередитися на невеликих досяжних цілях, які можуть призвести до більш здорового способу життя.

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