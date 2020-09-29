Вода для схуднення: дієтолог розвінчала популярний міф

Пити більше води – одна з перших рекомендацій, яку зустрічаєш на просторах інтернету, коли намагаєшся дізнатися, як схуднути. Деякі джерела наполегливо рекомендують випивати не менше 2,5-3 літрів води, інакше успіху не бачити.

Дієтолог Альбіна Коміссарова розповіла, чи дійсно збільшення добової порції води впливає на процес схуднення і скільки потрібно пити насправді.

"Ніхто не скасовує користь споживання рідини, так що описувати всі плюси я не буду, ви і без мене все знаєте, – говорить експерт. – Однак хочу підкреслити, що нам потрібна будь-яка рідина, а не конкретно вода. І існуючі норми стосуються споживання всієї рідини, а не тільки чістой̆ води. І це важливо! Адже і вода з їжі, і кава, і чай, і морси, і лимонади – все заповнює норму рідини".

За її словами, рекомендація віддавати перевагу чистій воді існує тому, що вона не містить калорій і цукру, а не тому що інше не засвоюється.

"З чуток, вода з ранку, а особливо з лимоном, має чудодійну властивість, пробуджує метаболізм, олужнює і допомагає худнути. Вибачте, але вода вранці - це просто вода вранці. Єдина її користь – збільшення споживання рідини в цілому. Це хороша звичка, але не треба на неї покладати багато надій", – підкреслила дієтолог.

Також Коміссарова розповіла і про зв'язок схуднення і споживання холодної і теплої води. Вона зазначила, що існує лише одне дослідження, яке показало, що люди, які пили на 0,5 літра більше води, ніж раніше, втратили лише пару десятків додаткових калорій (тобто, результат є, але не суттєвий). Досліджень же стосовно температури води немає.

"Однак, якщо ви пили багато солодких напоїв, а потім замінили їх простою водою, то звичайно ж ви схуднете", – додала лікар.

Розвінчала дієтолог і міф про необхідність випивати 2+ літра води в день. "Ця рекомендація для мене виглядає дуже старою і зжитою, - підкреслила лікар. - Повторюся, пити потрібно стільки, скільки хочеться, при цьому стежити за кольором сечі: занадто темна – пийте більше. Варто пропонувати воду частіше дітям і літнім людям, і завжди важливо пам'ятати, що рідина – це не тільки вода".

Частіше пропонуйте попити дітям і літнім людям. Популярная механика

Експерт порадила бажаючим почати пити більше води (якщо це дійсно потрібно) і при цьому не мучити себе, частіше брати воду з собою на прогулянки, в машину і т.д. А для більшої зацікавленості готувати ароматизовані напої, наприклад, додаючи в воду лимон, м'яту і т.д.

MedOboz підготував для вас кілька фактів, які доведуть, що вживання води в надлишку і через силу не тільки не принесе користі організму, але і може нашкодити. Отже, постійне перевищення норми рідини призводить до:

– Порушення балансу і прискореного "вимивання" з організму життєво важливих речовин, зокрема, таких як калій і натрій;

– Надлишкового навантаження на нирки, з якою вони не завжди можуть впоратися, що призводить до появи набряклості і проблем зі здоров'ям у перспективі;

– Порушення регулювання кров'яного тиску;

– Прискорення розпаду білків в організмі;

– Підвищення ризику розвитку шлунково-кишкових інфекцій через порушення складу шлункового соку;

– Надмірній розрідженності крові (часті ознаки – сонливість, запаморочення, непритомність).

Раніше MedOboz розповідав, кому не можна пити мінеральну воду.

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