Вчені з'ясували, кому з курців може не загрожувати рак

Група вчених з'ясувала, що високий або низький ризик розвитку раку є вродженим. Тому люди, які курять і ведуть нездоровий спосіб життя, не обов'язково можуть захворіти.

В ході дослідження фахівці знайшли сім "генетичних відбитків", які захищають від розвитку захворювання або підвищують ймовірність його виникнення, пише Science Advances.

Вчені зробили аналіз геномів майже 10 тисяч хворих на рак і близько 16 тисяч здорових людей. Всі пацієнти першої групи хворіли поширеними видами раку, всього було охоплено 22 види онкологічних захворювань.

За допомогою штучного інтелекту вчені проаналізували геноми клітин зародкових ліній, які визначають генетичний матеріал майбутнього потомства.

"Ми вважаємо, що дитина народжується з геномним патерном зародкової лінії, який не змінюється протягом життя і визначає нижчий або вищий ризик раку... Є люди, які можуть курити і вести нездоровий спосіб життя, але при цьому не хворіють на рак. Наше відкриття може пояснити цей феномен", – розповів один з авторів дослідження.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені з'ясували, що куріння сприяє більш важкому перебігу COVID-19 і підвищує ризик летальності коронавірусної хвороби.

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