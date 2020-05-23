Вчені виявили гени, які відповідають за стрункість

Карина Бондаренко Здоровий спосіб життя 13:01, 23.05.2020 Оновлено: 13:02, 23.05.2020

Австрійські генетики довели, що модифікації гену ALK призводять до схуднення.

Ген уже відомий завдяки онкологічним дослідженням, він відіграє важливу роль у виникненні раку легень, при якому в разі мутації він призводить до перевиробництва білків ALK, пише Der Standard.

Тепер вчені змогли визначити його зв'язок з іншими метаболічними властивостями – розмір талії, рівень холестерину і баланс цукру в крові.

Вчені виявили гени, які відповідають за стрункість

В експерименті брали участь миші. Вони швидко худнули і не набирали вагу, незважаючи на високожирну їжу. Тварини, у яких синтез білку ALK був спеціально пригнічений в гіпоталамусі мозку, мали більш високу швидкість спалювання жиру, мабуть, стимульовану підвищеними концентраціями гормону стресу в жировій тканині.

Ці результати збігаються з показниками зразків тканин худих людей, які були додатково проаналізовані дослідниками.

Наступним важливим кроком, на думку вчених, буде дослідження впливу нейронів в гіпоталамусі, де ALK активний, на метаболічний процес.

Як писав OBOZREVATEL раніше, вчені зробили несподіване відкриття про "захоплення" клітин коронавірусом.

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