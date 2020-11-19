Вчені назвали найкращу тривалість сну для довголіття

Вчені з Тулейнського університету в Новому Орлеані (США) нагадали, що тривалість сну впливає на здоров'я. Зокрема має вирішальне значення для захисту від серцевої недостатності.

Вони визначили, що людині потрібно спати сім-вісім годин на день, щоб жити довго. Про їхнє дослідження повідомляє Express.

Під час наукового експерименту фахівці спостерігали за 408 802 людьми у віці від 37 до 73 років. Зазначається, що у 5221 з них було виявлено серцеву недостатність.

Краща тривалість сну для довголіття – 7-8 годин на день

Учасники дослідження розповіли про свої проблеми зі сном. Наприклад, одні мучилися від безсоння, інші часто прокидалися ночами через власне хропіння, ще у деяких тривалість сну була занадто короткою.

Так вчені дійшли висновку, що у людей із найбільш здоровим режимом сну ризик серцевих захворювань значно нижчий. Тому вони вважають, що для довголіття оптимально спати від семи до восьми годин щоночі.

"Якщо ви спите 7-8 годин, це знизить ризик отримати серцеву недостатність на 42%", – стверджують дослідники.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!