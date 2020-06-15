Вчені назвали напої, які допомагають поліпшити сон
Щоб добре виспатися, ввечері слід вживати тепле молоко або ромашковий чай. Для посилення ефекту останній можна поєднати з добавками магнію.
До такого висновку прийшла група експертів за результатами проведеного дослідження, повідомляється в журналі PLOS Biology. Також вони рекомендують пити тепле молоко з амінокислотою триптофан. Вона підвищує рівень серотоніну, попередника мелатоніну, який регулює механізми сну.
Збільшити концентрацію серотоніну в мозку можна також за допомогою мигдального молока.
Крім того, корисна кокосова вода. Вона багата на магній і калій, що розслаблює м'язи, та вітамін В, який допомагає зняти стрес.
Щоб знизити сон, експерти рекомендують вживати 500 мл вишневого соку.
Вчені зазначили, що поганий сон може спровокувати атеросклероз. При ньому в судинах утворюються осередки жирових відкладень, що загрожує хворобами серця.
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