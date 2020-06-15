Вчені назвали напої, які допомагають поліпшити сон

Щоб добре виспатися, ввечері слід вживати тепле молоко або ромашковий чай. Для посилення ефекту останній можна поєднати з добавками магнію.

До такого висновку прийшла група експертів за результатами проведеного дослідження, повідомляється в журналі PLOS Biology. Також вони рекомендують пити тепле молоко з амінокислотою триптофан. Вона підвищує рівень серотоніну, попередника мелатоніну, який регулює механізми сну.

Збільшити концентрацію серотоніну в мозку можна також за допомогою мигдального молока.

Крім того, корисна кокосова вода. Вона багата на магній і калій, що розслаблює м'язи, та вітамін В, який допомагає зняти стрес.

Щоб знизити сон, експерти рекомендують вживати 500 мл вишневого соку.

Вчені зазначили, що поганий сон може спровокувати атеросклероз. При ньому в судинах утворюються осередки жирових відкладень, що загрожує хворобами серця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фахівці розкрили секрет техніки сну "Надлюдина" Сальвадора Далі. Завдяки їй людина може легко висипатися за короткий проміжок часу.

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