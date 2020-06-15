Вчені довели несподівану користь їзди на велосипеді для організму
Десятихвилинна поїздка на велосипеді може сприятливо вплинути на очистку м'язів, запустивши білок убіквінтін, який сприяє розщепленню відпрацьованих білків на амінокислоти.
Як пише Medportal, до такого висновку прийшла група вчених з Данії та Австралії, яка вивчала вплив фізичних навантажень на стан організму. Для цього вчені вивчили аналізи крові, а також провели біопсію м'язів у групи здорових чоловіків-добровольців.
У дослідженні, опублікованому в FASEB Journal (журнал Федерації товариств експериментальної біології США) говориться, що вчені вивчали дві групи людей, одна з яких знаходилася в стані спокою, а друга – 10 хвилин займалася інтенсивної їздою на велосипеді.
В результаті проведених тестів було встановлено, що навіть після короткої, але інтенсивної фізичної активності, в організмі активувався білок убіквінтін, який позначав зношені і дефектні білки. Після цього убіквінтін з'єднувався з ними і розщеплював на амінокислоти, які згодом можуть бути використані заново.
Вчені відзначають, що таким чином їм вдалося довести, що фізична активність важлива не просто для підтримки м'язів в формі, але і для загального очищення організму, а також для регулювання обміну речовин.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські вчені розвінчали міф про те, що такі популярні народні засоби, як лук і часник, допомагають "вбивати" в організмі деякі шкідливі бактерії.