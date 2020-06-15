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/ Здоровий спосіб життя

Вчені довели несподівану користь їзди на велосипеді для організму

1.6т
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Десятихвилинна поїздка на велосипеді може сприятливо вплинути на очистку м'язів, запустивши білок убіквінтін, який сприяє розщепленню відпрацьованих білків на амінокислоти.

Як пише Medportal, до такого висновку прийшла група вчених з Данії та Австралії, яка вивчала вплив фізичних навантажень на стан організму. Для цього вчені вивчили аналізи крові, а також провели біопсію м'язів у групи здорових чоловіків-добровольців.

У дослідженні, опублікованому в FASEB Journal (журнал Федерації товариств експериментальної біології США) говориться, що вчені вивчали дві групи людей, одна з яких знаходилася в стані спокою, а друга – 10 хвилин займалася інтенсивної їздою на велосипеді.

Їзда на велосипеді допомагає очищенню організму

Їзда на велосипеді допомагає очищенню організму

В результаті проведених тестів було встановлено, що навіть після короткої, але інтенсивної фізичної активності, в організмі активувався білок убіквінтін, який позначав зношені і дефектні білки. Після цього убіквінтін з'єднувався з ними і розщеплював на амінокислоти, які згодом можуть бути використані заново.

Вчені відзначають, що таким чином їм вдалося довести, що фізична активність важлива не просто для підтримки м'язів в формі, але і для загального очищення організму, а також для регулювання обміну речовин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські вчені розвінчали міф про те, що такі популярні народні засоби, як лук і часник, допомагають "вбивати" в організмі деякі шкідливі бактерії.

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здоров'я Дослідження вчених
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