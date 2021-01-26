Учені виявили спосіб уберегтися від передчасної смерті

Проживання поруч із зеленими насадженнями, а також часті прогулянки в парках можуть бути способом зменшити ризик передчасної смерті.

До такого висновку прийшли вчені Луісвільського університету в США, наукова робота яких опублікована в пресрелізі на MedicalXpress. На думку фахівців, ці чинники можуть компенсувати негативний вплив забрудненого повітря на здоров'я серця і кровоносних судин.

У своєму дослідженні експерти проаналізували жорсткість артерій у дорослих добровольців з такими супутніми захворюваннями, як ожиріння, високий кров'яний тиск, діабет і високий рівень холестерину, що поміщає учасників у категорії середнього або високого ризику серцевих захворювань.

Крім того, в ході дослідження враховувалися фактори навколишнього середовища місцях проживання людей, наприклад, показник рівня рослинності і концентрація твердих частинок і озону в повітрі.

Коли рівні твердих частинок і озону були високими, у учасників виявлялася більш висока жорсткість артерій, однак у тих, хто жив в районах з великою кількістю зелених насаджень, поліпшувалася функція кровоносних судин. При цьому вплив рослинності залишався високим навіть з урахуванням способу життя добровольців.

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