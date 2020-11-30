У ВООЗ назвали спосіб уникнути 5 млн смертей за рік

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що спорт і фізична активність можуть допомогти не допустити до 5 мільйонів смертей у світі на рік. Там закликали людей більше рухатися.

Особливо, переконані фахівці, це важливо в період пандемії COVID-19. Про це пише "Голос Америки" з посиланням на відповідний звіт ВООЗ.

За підрахунками експертів організації, один із чотирьох дорослих і 80% підлітків не отримують достатньо фізичного навантаження, а серед жінок і дівчат така активність нижча, ніж серед чоловіків і хлопців.

Зазначається, що все це позначається на здоров'ї населення та економіці країн. Зокрема, йдеться про витрати на лікування хвороб, які пов'язані з неактивним способом життя, а також про втрати продуктивності праці.

Фізична активність може допомогти врятувати до 5 млн життів на рік – ВООЗ

Фахівці запевняють, що спорт може допомогти запобігти проблемам із серцем, діабетом, раком і зменшити прояви хвороби Альцгеймера. Вони додають, що почати бути фізично активними ніколи не пізно. Адже йдеться не лише про професійний чи виснажливий спорт: ходіння, танці, робота по дому, садівництво, катання на велосипеді – все це допоможе мати міцніше здоров'я.

"Якщо ми не будемо активними, ми ризикуємо створити іншу пандемію – поганого здоров'я через сидячий спосіб життя", – заявив керівник програми ВООЗ із просування здорового способу життя Рудігер Крех, акцентуючи увагу на тому, що через COVID-19 і не тільки люди ведуть малорухливий спосіб життя.

ВООЗ радить дорослим витрачати принаймні 20-40 хвилин на день на фізичне навантаження від помірного до активного, й від години на день для дітей та підлітків. Зокрема, активність важлива для людей, старших за 65 років, адже підвищення тонусу організму може допомогти запобігти травмам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що після ефективних результатів застосування нових експериментальних вакцин проти коронавірусу (COVID-19) з'явилася реальна можливість покінчити з пандемією.

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