Топ головних помилок при схудненні

У кожного з нас є свої ідеальні форма і вага, і більшість всіляко намагається дотримуватися їх. І коли реальна ситуація в питаннях фігури істотно змінюється (наприклад, після доступного і спокусливого олінклюзіва на курорті, в зв'язку з вагітністю, пологами і годуванням грудьми або ж через гормональнутерапію), більшість судорожно кидаються у вир з головою, приймаючи радикальні заходи для схуднення і вганяючи себе в суворі рамки. При цьому часто результатом таких завзяттям стає не ідеальне тіло, а нервові зриви через невиправданих сподівань, харчові розлади та інші неприємні моменти.

Дієтолог Альбіна Коміссарова розповіла, які головні помилки допускають люди в питаннях дієт і харчування, і чому їх не варто допускати.

Заборони на улюблені продукти

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Більшість, дотримуючись дієти, встановлюють табу на певні продукти, тим самим обмежуючи різноманітність раціону. Так, в розділ заборонених часто потрапляють банани, хліб, картопля, молоко, виноград та інші.

"Набирають вагу не через продукти, а від їх надлишку. Якщо ви дотримуєтеся дієти і перебуваєте в дефіциті калорій, то яка різниця що ви їсте – ви і так будете худнути. Інша справа намагатися вміщати в цю калорійність обов'язкові частини раціону: овочі, фрукти, зернові, білок і рослинні масла. і якщо залишається місце – можете спокійно їсти ваші улюблені продукти", – зазначила експерт.

Пити багато води

Так повелося, що, слідуючи різним рекомендаціям по добовому споживанню рідини, люди, що худнуть, через силу вливають в себе горезвісні 8 склянок (2 літри) води, мовляв, так треба.

Насправді ні. Добова потреба в рідині для кожного індивідуальна і залежить багато в чому від рівня фізичного навантаження і способу життя в цілому, навколишнього середовища (жарко, холодно, сухо або волого і ін.) і багатьох інших факторів. У цьому питанні краще орієнтуватися на свій організм – він сам підкаже, коли йому потрібна вода. А її надлишок призводить не до втрати ваги, а виникнення тяжкості, набряклості і інших неприємних наслідків.

Ставити себе в часові рамки

Багато з вас напевно чули, що при прагненні скинути вагу, "не можна їсти після 6 вечора".

На думку дієтолога, вимога не вечеряти після 6 аж ніяк не вірна. Краще, якщо останній прийом їжі відбудеться приблизно за дві години до сну, тобто, якщо ви відправляєтеся спати о 23.00, то можете сміливо їсти і в 8-9 вечора.

Приймати БАДи

"Ще одна помилка – вважати, що в продуктах немає належної кількості вітамінів і мінералів, і обов'язково потрібно пити БАДи та інші добавки", – зазначає Коміссарова.

Насправді ж БАДи ніколи не замінять якісного харчування, якими б вони модними не були. "Якщо ви вирішили піклуватися про своє здоров'я, то в ідеалі ви повинні дуже багато уваги приділити своєму харчуванню: воно повинно бути різноманітним, повноцінним і збалансованим. Треба їсти багато овочів і фруктів, вивчати склади, формувати харчові звички. А також - займатися спортом, більше гуляти і робити своє життя більш активним, більше спати і менше нервувати", – додала Коміссарова.

Що ж стосується усіляких біодобавок, експерт нагадала, що їх застосування може призвести до тяжких наслідків для здоров'я (наприклад, ураження печінки), оскільки можуть бути не сумісними між собою, неправильно засвоюватися і т.д.

Ставити завищені цілі

У питаннях схуднення важлива послідовність і тверезий погляд, адже мета скинути за місяць, припустимо, 10 зайвих кілограмів навряд чи втілиться в реальність.

"Ставте собі реальні цілі! 3-4 кг на місяць – це відмінний результат", – рекомендує лікар.

Шукати "чарівну" дієту

Поширена помилка – шукати унікальну дієту, яка буде створена саме для вас: наприклад, під ваш генотип та інше.

Експерт же нагадує, що такі методи не працюють. "Схуднути допоможуть тільки здорове харчування і фізична активність. І тільки цей підхід майже ідентичний для всіх", – зазначила Коміссарова.

Табу на солодке

Практично всі, хто притримує дієт, категорично забороняють собі солодке.

"Навіщо потрібен перфекціонізм в цій справі? Скибочка шоколадки або кава з вершками не зроблять вас товстим. Пам'ятайте, в розумних межах дозволений навіть цукор", – підкреслила дієтолог.

Ділити продукти на корисні і шкідливі

"Вершкове масло – зло, а ось авокадо можна хоч до відвалу". Знайоме твердження? Дієтолог ж нагадала, що немає продуктів, від яких ми гладшаємо, є переїдання.

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