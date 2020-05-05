Таблетки не допоможуть! Комаровський назвав спосіб зміцнити імунітет

Відомий український педіатр Євген Комаровський розвінчав міф про те, що імунітет можна тільки послабити, а зміцнити не можна.

Як він пояснив у своїй програмі на Youtube, зміцнити імунітет можна фізичними навантаженнями, правильним харчуванням, відсутністю цукру, зайвої ваги, стресів, регулярними позитивними емоціями і сексом (щоб подивитися відео, досколльте до кінця).

"Все природне для людини і є зміцнення імунітету. Просто дуже часто нам всім дуже не хочеться займатися спортом, сідати на дієту, любити близьких, не шипіти, не гавкати, не гарчати, бажати всім добра, радіти. Але при цьому нам говорять – можеш робити все, що хочеш, їсти що хочеш, кричати на людей, з'ясовувати стосунки, сиди на дивані, пий пиво, потім випий "чарівну" таблетку, і у тебе буде класний імунітет. Я проти цього", – сказав Комаровський.

За його словами, імунна система дуже багатофакторна і її не можна посилити "чарівною таблеткою".

"Але люди вірять і багато на цьому заробляють. На тому, що ми в щось віримо, заробляються страшно великі гроші", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Євген Комаровський розповів, чи є альтернатива звичайним антисептикам для рук, а також пояснив, які дезінфікуючі засоби використовувати не можна.

Він також розповів, що кількість випитої води не впливає на процес одужання при вірусних захворюваннях, але необхідність в рясному питві під час хвороби все ж є.

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