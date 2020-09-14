Сном немовляти: 7 простих порад для боротьби з безсонням

Сон – одна з найважливіших умов для збереження гарного самопочуття і продуктивності. Він допомагає організму правильно функціонувати, нормалізує стан нервової системи і навіть сприяє швидкому відновленню в період хвороби.

Однак для багатьох здоровий - тривалий і міцний - сон є лише мрією, оскільки труднощі викликає як процес засинання, так і якість сну, якщо він і настає.

MedOboz підготував для вас кілька порад, слідуючи яким ви зможете швидко позбутися від безсоння і нарешті почати висипатися ночами.

Робіть зарядку вранці

Візьміть собі за правило щоранку робити пробуджуючу зарядку. Не обов'язково виконувати вправи до "сьомого поту": досить виконати комплекс з енергійних розігріваючих махів-присідань, для того, щоб запустити активні процеси в організмі і відчути приплив бадьорості.

Медики кажуть, що люди, які регулярно тренуються вранці, відчувають менше труднощів із засипанням вночі. Справа в тому, що регулярні фізичні навантаження допомагають підвищити рівень серотоніну і знизити концентрацію кортизолу, що допомагає уникнути перепадів настрою і сприяє зниженню впливу стресу.

Ранкова зарядка допомагає не тільки підбадьоритися, але і налагодити сон. 24

Більше бувайте на сонці

Протягом дня намагайтеся при першій-ліпшій можливості виходити на вулицю, тобто, перебувати в умовах природного денного світла. Це допоможе вам врегулювати природні циркадні ритми організму, завдяки чому у вас буде виникати все менше труднощів із засипанням з настанням ночі.

Увечері слухайте заспокійливу музику

Увечері за вечерею або приймаючи душ, включайте мелодії для релаксу (такі плейлисти можна знайти в будь-якому музичному додатку смартфона або за запитом в інтернеті).

Вчені неодноразово доводили, що спокійна легка музика допомагає нервовій системі розслабитися і налаштовує організм на відпочинок. Таким же сприятливим впливом володіють звуки морського прибою, спів птахів, шум водоспаду і т.д.

Звільніть спальню від гаджетів

Синє світло від екранів телевізорів, комп'ютерів і мобільних телефонів може істотно вплинути на сон, тому що воно сприяє зниженню вироблення організмом мелатоніну (гормону сну). Більш того, будь-яка інформація, яку ми отримуємо перед сном, сприяє подразненню нервової системи, що впливає як на процес засинання, так і на якість сну.

Тому приберіть подалі від себе гаджети і спробуйте розслабитися іншими способами, наприклад, прийняттям ванни або медитацією.

Обзаведіться аромалампою

Ароматерапія - поширений метод, який допомагає впоратися зі стресом і поліпшити самопочуття. Так, деякі ефірні масла, наприклад, лаванди і дамаської троянди, допоможуть максимально розслабити нервову систему і міцно заснути, завдяки чому вранці ви прокинетеся більш відпочившим і спокійним.

Додайте в свою аромалампу 3-5 крапель цих олій, лягайте в ліжко зручніше і глибоко вдихайте аромат. Позитивний ефект настане вже через пару хвилин.

Дихайте на рахунок

Цей спосіб засипання рекомендують йоги. Так, метод дихання 4-7-8 розслабляє нервову систему і допомагає зменшити рівень занепокоєння і стресу.

Отже, ляжте в ліжко, помістіть кінчик язика за верхні передні зуби і видихніть з відкритим ротом. Потім закрийте рот і зробіть глибокий вдих, повільно подумки рахуючи до чотирьох. Затримайте дихання на рахунок до семи і повільно видихніть на вісім. Повторюйте все кілька разів, концентруючись на диханні.

Відмотайте день назад

Ще один "снодійний" спосіб називається "День навпаки". Так, лежачи в ліжку, почніть подумки відновлювати і представляти всі події дня, але в зворотному порядку. Уявіть, як ви вкладалися в ліжко, потім - як приймали душ, прогулювалися в парку, вечеряли, поверталися з роботи і т.д.

Психологи кажуть, що, дотримуючись цього способу, ви встигнете заснути ще до того, як почнете "прокручувати" обідню перерву на роботі.

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