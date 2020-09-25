Сигнали SOS: 7 вірних ознак ослабленого імунітету

Наш основний захисник і охоронець гарного самопочуття - імунітет. Саме ця оборонна система ніколи не "дрімає", цілодобово відбиваючи атаки вірусів і бактерій і підтримуючи постійність внутрішнього середовища організму. І від її сили і стійкості залежить те, наскільки ми схильні до захворювань і як швидко можемо відновлюватися.

Але і цей "щит" може дати слабинку. Причин тому є безліч (стреси, неправильне харчування, шкідливі звички та інше), але мова зараз не про це. Терапевтиня Наталія Деменко розповіла MedOboz про вірні ознаки збою в роботі імунітету, які є вагомим приводом звернутися до лікаря і звернути більше уваги на свій спосіб життя.

Ви часто застуджуєтеся і довго хворієте

У нормі кожен з нас хворіє ГРВІ (в народі – застудою) порядку одного-трьох разів на рік (діти – близько 4-5 разів). При цьому одужання настає вже через 3-7 днів – все залежить від складності симптомів. Однак якщо ви хворієте частіше і значно довше (симптоми слабшають не через пару днів, а лише через тиждень мінімум, а одужання настає тільки через півтора-два), при цьому крім стандартних різей в горлі, нежиті і покашлювань у вас розвиваються ускладнення у вигляді бронхіту, гаймориту і т.д., це вже може бути симптомом імунодефіцитних станів. Тому не баріться зі зверненням до терапевта або сімейного лікаря і, можливо, до імунолога.

Довго загоюються ранки

Крім тривалого відновлення після простудних захворювань, у людини з ослабленим імунітетом також довго загоббться різні садна, порізи та інші травми. При цьому уражені ділянки можуть довго залишатися запаленими і заподіювати істотний дискомфорт. Так відбувається, коли до травмованої ділянки повільно або в недостатніх кількостях прибуває багата поживними речовинами кров, необхідна для відновлення уражених клітин.

З'явилися труднощі з травленням

Часті діареї, здуття живота, запори, нудота і інші неприємні симптоми з боку органів травлення також можуть стати приводом замислитися про стан імунітету. Множинні дослідження підтвердили зв'язок між імунними порушеннями і проблемами з шлунково-кишковим трактом. Так, експерти вважають, що це пов'язано зі зміною кількості Т-клітин, які є частиною лімфатичної системи і відіграють важливу роль у функціонуванні імунної системи.

При ослабленому імунітеті починають пустувати нерви. 24

Зайва дратівливість

Всім відомий факт, що стрес негативно впливає на стан імунітету. Однак є і зворотний зв'язок – при зниженому імунітеті сприйнятливість до стресів стає більш високою, тому пацієнт зі зниженою його функцією стає більш дратівливим, емоційним і сприйнятливим.

Постійна слабкість і сонливість

Відчувати себе "розбитим" цілком природно, якщо ви не виспалися. Однак такий стан після повноцінного відпочинку також має насторожити. Справа в тому, що це може говорити про те, що імунна система ослаблена і працює в режимі перевантаження, відтягуючи на себе енергетичні запаси організму.

Нестримна тяга до солодкого

Невгамовне бажання поїсти або попити солодкого також попереджає, що з імунітетом не все гаразд. Так, це може означати гостру нестачу деяких життєво важливих речовин (зокрема, магнію, хрому, фосфору і деяких вітамінів), що і призводить до виникнення незвичайних гастрономічних бажань.

З'явилися зморшки або висип

Як відомо, шкіра – наймасштабніший наш орган, і саме вона може більше інших відчувати на собі негативні процеси в організмі. Так, на збої в імунній системі вона часто реагує висипаннями, лущеннями, потьмянінням і дрібними зморшками, особливо в області активної міміки.

Раніше MedOboz розповідав, як правильно спати, щоб зміцнити імунітет і стати стійкішим до атак вірусів.