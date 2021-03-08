Що робити, щоб фізичні вправи принесли задоволення та зміцнили здоров’я: в МОЗ дали поради

Щоб фізичні вправи принесли задоволення та зміцнили організм, необхідно обрати вид активності, який найбільше до вподоби та зробити заняття регулярними.

На цьому наголосили у Facebook Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Можна зайнятися, наприклад, бігом, прогулянками на свіжому повітрі, йогою, танцями або визначитися серед безлічі інших.

Для тих, хто не знає, з чого почати своє оздоровлення, у Центрі навели приклади щотижневих графіків фізичної активності, розподілені за різними рівнями:

1. Активність середньої інтенсивності й діяльність зі зміцнення м’язів

5 разів на тиждень — 30 хвилин швидкої прогулянки;

2 рази на тиждень — силові тренування.

Разом: 150 хвилин аеробних вправ середньої інтенсивності + 2 дні вправ для зміцнення м’язів.

2. Активність високої інтенсивності й діяльність зі зміцнення м’язів

3 рази на тиждень — 25 хвилин біг підтюпцем;

2 рази на тиждень — силові тренування;

Разом: 75 хвилин аеробних вправ високої інтенсивності + 2 дні вправ для зміцнення м’язів.

3. Поєднання активності середньої, високої інтенсивності та зі зміцнення м’язів

3 рази на тиждень — 30 хвилин швидкої прогулянки;

2 рази на тиждень — 15 хвилин пробіжка;

2 рази на тиждень — силові тренування.

Разом: еквівалент 150 хвилин аеробної активності середньої інтенсивності + 2 дні занять зі зміцнення м’язів.

Також у Центрі зазначили, що фізична активність, яка потребує помірних зусиль, зазвичай безпечна для більшості людей, однак необхідно проконсультуватися з лікарем за наявності хронічних захворювань.

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Як відомо, до погіршення стану здоров'я та підвищення ризику виникнення хвороб призводять також стреси. А хронічний взагалі сприє запаленню в усьому організмі. Щоб його побороти, експерти рекомендують 12 речей, які мають стати звичкою. Серед них: медитація, хобі, щоденні вправи, здорова їжа, скорочення споживання кофеїну тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також раніше ЦГЗ МОЗ опублікував дані, згідно з якими, основними причинами смертності та інвалідності українців стали серцево-судинні захворювання, серед яких – ішемічна хвороба серця й інсульт. Зазначається, що за цим показником, наша країна лишається одним зі світових лідерів.

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