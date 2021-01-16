Що може означати дзвін у вухах: знайшовся зв'язок із нестачею вітаміну

У людей, які страждають від нестачі В12, періодично може виникати дзвін у вухах (тинітус). Адже цей водорозчинний вітамін відіграє життєво важливу роль у роботі мозку, виробництві дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) і червоних кров'яних тілець.

Як пише Express, вказаний зв'язок описали в дослідженні Національного інституту здоров'я США. Учені вказали, що зазначена проблема описується навіть на єгипетських папірусах, датованих 6000 роком до нашої ери.

У процесі дослідження медики провели експеримент: вони зробили пацієнтам тест на вітамін B12 і аудіометрію до і після шеститижневого лікування. Із загальної кількості перевірених 17 осіб, у яких був дзвін у вухах, мали нестачу B12 в організмі (42,5%).

Зазначимо, що В12 важливий ще й тому, що він потрібен для вироблення мієліну – захисної та ізоляційної оболонки, яка оточує нерви. Отже, його дефіцит призводить до погіршення зв'язку між нервами. Саме це й може ставати причиною появи постійного або періодичного шуму у вухах.

Природним джерелом В12 є багато продуктів харчування (переважно тваринного походження). Крім того, поповнювати його запаси в організмі можливо за допомогою спеціальних ін'єкцій, які може призначити лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Великобританії дійшли висновку, що брак вітаміну D в організмі може спричинити більш важкий перебіг коронавірусу в людини. Вони помітили, що така тенденція спостерігається в Північній півкулі, де таке явище – сезонне.