Названо три звички, які руйнують печінку

Зашкодити роботі печінки може не тільки алкоголь, але й деякі "нешкідливі" звички: неправильне харчування, неактивний спосіб життя або прийом ліків.

Як пише "Медікфорум", печінка контролює гормональний баланс, метаболізм білків, жирів і цукру, а також виводить токсини.

Вживання фруктів

Фруктовий цукор (фруктоза) збільшує ризик ожиріння печінки, через що експерти закликають їсти фрукти помірно.

"Багато людей уникають жирів заради свого здоров'я, але дуже мало хто звертає увагу на вміст фруктози в їжі, хоча її засвоєння сприяє формуванню жирових клітин – і перш за все, в печінці", – попередили фахівці.

Прийом ліків

Ліки розщеплюються печінкою, і побічний ефект багатьох із них полягає в пошкодженні цього органу. Однак, у більшості випадків користь від медикаменту переважує ризик заподіяння шкоди.

Як попередили лікарі, якщо ви приймаєте ліки і помічаєте такі симптоми, як втома, втрата апетиту й дискомфорт у верхній частині живота, потрібно обов'язково обговорити це з лікарем.

Мало руху

Надлишки жиру в організмі можуть відкладатися не тільки під шкірою, а й навколо внутрішніх органів. Така жирова тканина (її ще називають вісцеральною) виділяє, крім іншого, речовини, що сприяють запаленню.

Запобігти вісцеральному ожирінню допомагають рух і спорт. Однак, слід пам'ятати, що гіподинамія може погіршити проблему.

Як писав OBOZREVATEL, раніше вчені Університету Гельсінкі та Університету Східної Фінляндії назвали продукти, які допомагають боротися з похміллям.

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