Названо причини, чому жінки виглядають старшими за чоловіків

Експерти назвали основні причини, чому в однаковому віці жінки виглядають старшими за чоловіків.

У чому секрет молодості чоловіків і чи може 50-річна жінка виглядати на 30, пише Рамблер.

Перша причина – відмінність жіночої і чоловічої шкіри на біологічному рівні. За результатами досліджень, чоловіча шкіра на 25% товща ніж жіноча через велику кількість тестостерону в їхньому організмі. З віком шкіра чоловіків стає тоншою, але оскільки в жінок вона тонка спочатку, вікові зміни на ній помітніші. Додатково до цього, щільність колагену в чоловічій шкірі значно вища, завдяки чому шкіра пружніша. Також вчені з'ясували, що на рівні біології жінки старше чоловіків-ровесників приблизно на 15 років.

Друга причина – відмінності в процесі старіння. На думку фахівців, жінки в середньому старіють вдвічі швидше за чоловіків. Особливо видно різницю в 50 років. Це безпосередньо пов'язано з настанням менопаузи, коли у представниць прекрасної статі різко перестає вироблятися естроген – гормон, який відповідає за вироблення колагену. Разом з тим починає видозмінюватися жіноче обличчя: кінчик носа подовжується, вуха збільшуються, а очі зменшуються.

Третя причина – спосіб життя людей протилежної статі. Більшість жінок після 40 років перестають піклуватися про себе, тому що не бачать в цьому сенсу. Навіть якщо почати займатися спортом у цьому віці, досягти суттєвих результатів буде набагато складніше, ніж в молодості, тому терпіння вистачає аж ніяк не у всіх. Чоловіки старіють повільніше, тому що проводять більше часу в спортзалі і ведуть активніший спосіб життя.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, які продукти потрібно включити в раціон, щоб уповільнити процеси старіння.