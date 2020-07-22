Названий алкоголь, який знижує рівень холестерину

Карина Бондаренко Здоровий спосіб життя 03:40, 22.07.2020

Ігристе вино позитивно впливає на роботу мозку, покращує стан шкіри і знижує рівень "поганого" холестерину. Крім того, воно корисно для серця.

За словами лікаря-дієтолога Аріни Смолової, в невеликих кількостях корисне ігристе вино рожевих і червоних сортів. Воно уповільнює процес старіння, повідомляє "Вечерняя Москва".

"Червоний виноград і речовини, що містяться саме в кісточках червоного винограду, давно вивчені і широко використовуються в медицині саме як засоби, що володіють антиоксидантними властивостями, які оновлюють організм", – сказала лікар.

Медик закликала не зловживати алкоголем, так як він негативно впливає на репродуктивні функції та печінку. У день можна пити не більше одного келиха ігристого. Відмовитися від напою варто людям із захворюваннями травної системи.

"У напої є поліфеноли, що перешкоджають утворенню в головному мозку амілоїдних пептидів, які є нейротоксичними білками, що приводять до розвитку недоумства", – додала дієтолог.

Раніше OBOZREVATEL писав про найефективніші поради, щоб пити і не п'яніти.

Коментувати
Здоров'я Здоровий спосіб життя

Дивіться також

У Києві біля метро прогримів вибух, а відомий ТРЦ "замінували". Фото і відео

У Дніпрі на Монастирському острові зґвалтували жінку: поліція шукає злочинця

Затримання терориста в Луцьку: Зеленський відреагував на операцію

Заручниця з Луцька телефоном – журналістам: що не можна знайти Зеленського, що він ховається?

Ребров отримав пропозицію очолити "Динамо", – ЗМІ