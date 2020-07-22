Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровий спосіб життя

Названий алкоголь, який знижує рівень холестерину

972
Читати матеріал російською

Ігристе вино позитивно впливає на роботу мозку, покращує стан шкіри і знижує рівень "поганого" холестерину. Крім того, воно корисно для серця.

За словами лікаря-дієтолога Аріни Смолової, в невеликих кількостях корисне ігристе вино рожевих і червоних сортів. Воно уповільнює процес старіння, повідомляє "Вечерняя Москва".

"Червоний виноград і речовини, що містяться саме в кісточках червоного винограду, давно вивчені і широко використовуються в медицині саме як засоби, що володіють антиоксидантними властивостями, які оновлюють організм", – сказала лікар.

Медик закликала не зловживати алкоголем, так як він негативно впливає на репродуктивні функції та печінку. У день можна пити не більше одного келиха ігристого. Відмовитися від напою варто людям із захворюваннями травної системи.

"У напої є поліфеноли, що перешкоджають утворенню в головному мозку амілоїдних пептидів, які є нейротоксичними білками, що приводять до розвитку недоумства", – додала дієтолог.

Раніше OBOZREVATEL писав про найефективніші поради, щоб пити і не п'яніти.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Карина Бондаренко
Тег
алкоголь
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Здоровий спосіб життя

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини