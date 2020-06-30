На скільки кілограм реально схуднути за місяць: дієтологиня розповіла про підводні камені

Хороший фахівець ніколи не скаже точну кількість кілограмів, які реально скинути за місяць, адже це залежить від багатьох факторів.

Про це написала дієтологиня Єва Шишова на своїй сторінці в Instagram. Дівчина зазначила, що її часто запитують, на скільки кг реально схуднути за такий період.

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"Грамотний фахівець ніколи не дасть вам точну відповідь, тому що ніхто її не знає. А якщо вам пообіцяли, що ви втратите 8 кг за місяць, – 100% вас обдурили. Навіть лікар не скаже, на скільки кг ви зможете схуднути. На це впливає велика кількість чинників, починаючи з вашого способу життя, закінчуючи роботою гормонів", – підкреслила дієтологиня.

"Єдине, що я вам можу відповісти на це запитання, – це приблизне значення від 3 до 10 кг за місяць, з мого особистого досвіду", – додала вона.

За словами Шишової, важливим моментом є те, що перші 2-4 тижні вага "йде" швидко і рівномірно, але з другого місяця цей процес сповільнюється або припиняється. Вона зазначила, що часто люди після цього панікувати, урізати калорійність, занадто багато тренуватися.

Дієтологиня написала, що це нормально, коли вага кілька тижнів не знижується або навіть трохи зростає. У такому випадку вона порекомендувала просто чекати і продовжувати жити у тому ж режимі.

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"Для організму жироспалювання – це вже стрес. А якщо ви ще більше заганяєте його в кут, то у вас виділяється велика кількість гормону стресу – кортизолу, який перешкоджає жироспалюванню", – написала Шишова, додавши, що є і унікальні випадки, які вимагають інших дій.

Пост в мережі Скріншот

Пост в мережі Скріншот

Пост в мережі Скріншот

Пост в мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, мешканка новозеландського міста Окленд Таня Уайт схудла на 37 кілограмів і розповіла, як їй вдалося домогтися цього результату.

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