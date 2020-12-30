Лікарі розповіли, чому вейп не може бути безпечним

Таша Адамович Здоровий спосіб життя 03:00, 30.12.2020

Експерти заявили, що вейп не може бути безпечним через великий вміст у його парах шкідливих речовин.

Про це пише Центр громадського здоров’я на своїй сторінці у Facebook. Він шкідливий як для курця, так і для людей, які вдихають вторинний аерозоль.

"Згідно зі звітом NAP за 2018 рік, пари вейпу містять нікотин, тверді частинки й летючі органічні сполуки в концентраціях, які перевищують рекомендовані рівні", – йдеться в повідомленні.

Дослідження впливу вейпів на здоров’я тривають, тож для оцінки довгострокових ризиків може знадобитися якийсь час, наголошується в повідомленні.

Раніше спеціалісти заявили, що головною небезпекою у вейпі є суміш вітаміну Е і пропіленгліколю – вона може стати причиною онкозахворювання. Тож замінювати звичайні сигарети електронними не варто, вважають лікарі.

Вейпінг є небезпечним
Facebook Центр громадського здоров’я
Експерти розповіли про шкоду вейпінгу
Facebook Центр громадського здоров’я

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією ВООЗ, куріння сигарет і вейпів може сприяти посиленню тяжкості симптомів COVID-19, порівняно з тими, хто не палить. Їм частіше потрібна реанімація та штучна вентиляція легень

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