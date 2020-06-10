Відвідування тренажерних залів в умовах пом'якшення карантину несе небезпеку швидкого зараження інфекцією.

Про це педіатр написав на своїй сторінці в Instagram. Він пояснив, у чому криються загрози.

"З тренажерним залом все дуже погано. По-перше, тому, що там величезна кількість ручок, за які береться купа людей. По-друге, люди в спортзалі весь час пітніють, а що вони роблять, коли пітніють? Весь час витирають рукою піт, тобто створюють всі умови для зараження", – написав медик.

Комаровський розкрив небезпеку тренажерних залів: все дуже погано unsplash

Також Комаровський відзначив, що ще не бачив жодного спортзалу в Україні, де б підтримувалися оптимальні параметри температури і вологості.

"18 градусів – та ніде, дихати нічим! І коли ти звертаєшся до керівництва спортзалу і питаєш, чому у вас дихати нічим, знаєте, що вони відповідають? "Якщо у нас буде 18 градусів, до нас не ходитимуть, бо холодно". Ось така у нас ментальність – ми повинні обов'язково пітніти під час занять спортом", – зазначив доктор.

На думку Комаровського, якщо в тренажерних залах не дотримуються норми температурного режиму, немає дезінфекторів і не обробляються ручки, туди краще не ходити.

"Але якщо всі заходи щодо дезінфекції поверхонь виконуються, в залі оптимальні температура і вологість повітря, здійснюється наскрізне провітрювання і дотримується соціальне дистанціювання, то ви можете тренуватися без істотного ризику зараження" – порадив лікар.

За його словами, в умовах пом'якшеного карантину краще займатися на свіжому повітрі. ⠀

"А якщо все ж побоюєтеся, то літо вам на допомогу – безліч тренажерів є на свіжому повітрі. Тільки не забувайте правильно застосовувати санітайзер при зміні снарядів", – уклав Комаровський.

Комаровський розкрив небезпеку тренажерних залів: все дуже погано Instagram Євгена Комаровського

Як повідомляв OBOZREVATEL, доктор Комаровський розповів, що найкраще захищає від зараження COVID-19.

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