Комаровський пояснив, яка температура є нормою для людини

Відомий педіатр Євген Комаровський назвав діапазони нормальної температури для людей різного віку.

Відповідну таблицю він опублікував в Instagram. Значення температури залежать також від місця її вимірювання.

Так, пахвова температура для малюка від 0 до 2 років становить від 34,7 до 37,2 градусів. Для дитини від 3 до 10 років норма коливається в межах між 35,8 і 36,6 градусів. У підлітків і дорослих від 11 до 65 років – від 35,1 до 36,8 градусів. У літніх людей старших за 65 років нормою вважається температура від 35,5 до 36,3 градусів.

Нормою при вимірюванні ректальної температури вважається:

Від 0 до 2 років – даних немає

3-10 років – 35,5-37,5

11-65 років – 36,4-37,5

старші за 65 – 35,7-36,9.

При вимірюванні температури внутрішніх органів вона повинна бути у таких діапазонах:

Від 0 до 2 років – 36,3-37,7

3-10 років – 36,3-37,7

11-65 років – 36,7-37,8

старші за 65 – 35,8-37,1

Також доктор привів і дані по тімпатіческой температурі, яку вимірюють безконтактним термометром:

Від 0 до 2 років – 36,3-38,0

3-10 років – 36,1-37,7

11-65 років – 35,8-37,6

старші за 65 – 35,8-37,5

Діапазон нормальної температури у людей різного віку Instagram Євгена Комаровського

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар розповів, яка температура тіла вважається нормою.