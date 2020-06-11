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/ Здоровий спосіб життя

Названа група крові, схильна до алкоголізму

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Американські вчені з'ясували, що група крові впливає не тільки на здоров'я і психологічний стан людини, а й на його ставлення до алкоголю.

Про це повідомляє "Рамблер" з посиланням на дані американських психологів. Вони вивчили пацієнтів з США і Японії, які перебувають на обліку або на лікуванні від алкоголізму.

В ході дослідження з'ясувалося, що майже половина з них мала 2-у групу крові. На думку вчених, це пов'язано з особливостями роботи наднирників, через які в крові відчувається брак глюкози. Її брак людина підсвідомо намагається компенсувати алкоголем.

Група крові і алкоголь: кому категорично не можна пити

Група крові і алкоголь: кому категорично не можна пити

Крім того, біологи вважають, що людям з 2-ою групою крові алкоголь допомагає легше, ніж іншим, зняти стрес. Людина починає пити, щоб позбавитися напруги, а з часом це переходить у звичку.

Тому регулярне вживання алкоголю для носіїв 2-ої групи крові загрожує скачуванням до алкоголізму. Однак дослідники відзначають парадокс: саме їм рекомендовано регулярно пити червоне вино в розумних дозах для розчинення холестеринових бляшок і нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту.

Також не рекомендується зловживати міцними напоями людям з 3-ою та 1-ою групами крові. У перших це може негативно відбитися на роботі серця, у других - шлунка і кишечника.

Найтолерантнішими до алкоголю дослідники назвали представників з 4-ої групою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Учені з Іллінойського університету в Чикаго назвали головну причину жіночого алкоголізму.

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Тема
Дослідження вчених
Місце
США
Теги
дослідження алкоголь
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