Дієтологиня розповіла, чому вночі хочеться їсти і як цього уникнути

Вечір для людини – це завжди час розслаблення, а їжа – момент насолоди, що закладено в нашому мозку як один із механізмів. Після важкого дня необхідно відновити сили, тому нам хочеться їсти.

Про це в інтерв'ю "НВ" розповіла дієтологиня, нутриціологиня Мирослава Ульяніна. Водночас вона наголосила, що протягом дня людина може не доїдати, організм не отримує функціональної їжі, внаслідок чого ввечері вона виявляється голодною.

"І тут я акцентую, ми можемо їсти, але організм буде голодним. Якщо ми їмо переважно мало або недобрали трохи жирів, білків, протеїнів, організм тримається на своїх резервах, на своїх ресурсах", – сказала дієтологиня.

Водночас вона зазначила, що в момент, коли хочеться їсти, замість того, щоб з'їсти чогось легкого (наприклад, листя салату, заправлене оливковою олією), людина тягнеться по солодощі.

Мирослава Ульяніна розповіла, як не їсти на ніч Viva

"Це будуть швидкі вуглеводи, які швидко наш мозок заспокоять, розслаблять і здаватиметься, що життя прекрасне і в рожевих окулярах", – попередила Ульяніна.

Вона наголосила, що буває і так, що людина повноцінно їла тричі за день, і все одно пізно ввечері хочеться їсти. У такому разі вона порекомендувала переглянути свій раціон.

"Тому що, можливо, там не те, що вам потрібно і, можливо, організм зараз просто не може засвоїти це, і воно проходить транзитом", – сказала дієтологиня.

Також причина такого голоду може критися не тільки на фізіологічному рівні, але й "у голові".

"Якщо ми говоримо про психологію, то так, їжа – це наша базова потреба, яка у нас майже дорівнює турботі, любові. А нам таких емоцій хочеться завжди, і їх завжди хочеться ввечері, коли ми вже трохи знижуємо свої оберти, свої темпи за весь день", – пояснила Ульяніна.

Вона наголосила, що дуже часто роль може відігравати психологічна звичка, тому порадила використовувати так званий броколі-тест, щоб визначити, фізичний голод ви відчуваєте чи емоційний.

"Якщо це фізичний голод, і ви розумієте, що зараз дійсно настільки голодні, що ви готові з'їсти броколі, посипану насінням і политу оливковою олією, – вам справді треба поїсти", – сказала Ульяніна.

Нагадаємо, раніше дієтолог Мей Сімпкін озвучив чотири способи боротьби з переїданням, спричиненим стресовим станом. Зокрема, він порекомендував менше бачити небажані продукти, частіше пити чисту воду, менше обідати в ресторанах і займатися фізичними навантаженнями.

А лікарка-ендокринологиня і дієтологиня Наталія Самойленко назвала найбільш корисні й ефективні дієти, які допоможуть схуднути без шкоди для здоров'я. За її словами, масово лікарі призначають DASH-дієту, яка допомагає працювати з гіпертензією і розроблена лікарями для пацієнтів із патологією серцево-судинної системи і підвищеним артеріальним тиском. А для любителів морепродуктів підійде середземноморська дієта. Вона ґрунтується на вживанні в їжу натуральних жирів.

Як повідомляв OBOZREVATEL: