Дієтологиня розповіла, чому вночі хочеться їсти і як цього уникнути

Вечір для людини – це завжди час розслаблення, а їжа – момент насолоди, що закладено в нашому мозку як один із механізмів. Після важкого дня необхідно відновити сили, тому нам хочеться їсти.

Про це в інтерв'ю "НВ" розповіла дієтологиня, нутриціологиня Мирослава Ульяніна. Водночас вона наголосила, що протягом дня людина може не доїдати, організм не отримує функціональної їжі, внаслідок чого ввечері вона виявляється голодною.

"І тут я акцентую, ми можемо їсти, але організм буде голодним. Якщо ми їмо переважно мало або недобрали трохи жирів, білків, протеїнів, організм тримається на своїх резервах, на своїх ресурсах", – сказала дієтологиня.

Водночас вона зазначила, що в момент, коли хочеться їсти, замість того, щоб з'їсти чогось легкого (наприклад, листя салату, заправлене оливковою олією), людина тягнеться по солодощі.

Мирослава Ульяніна розповіла, як не їсти на ніч. Джерело: Viva

"Це будуть швидкі вуглеводи, які швидко наш мозок заспокоять, розслаблять і здаватиметься, що життя прекрасне і в рожевих окулярах", – попередила Ульяніна.

Вона наголосила, що буває і так, що людина повноцінно їла тричі за день, і все одно пізно ввечері хочеться їсти. У такому разі вона порекомендувала переглянути свій раціон.

"Тому що, можливо, там не те, що вам потрібно і, можливо, організм зараз просто не може засвоїти це, і воно проходить транзитом", – сказала дієтологиня.

Також причина такого голоду може критися не тільки на фізіологічному рівні, але й "у голові".

"Якщо ми говоримо про психологію, то так, їжа – це наша базова потреба, яка у нас майже дорівнює турботі, любові. А нам таких емоцій хочеться завжди, і їх завжди хочеться ввечері, коли ми вже трохи знижуємо свої оберти, свої темпи за весь день", – пояснила Ульяніна.

Вона наголосила, що дуже часто роль може відігравати психологічна звичка, тому порадила використовувати так званий броколі-тест, щоб визначити, фізичний голод ви відчуваєте чи емоційний.

"Якщо це фізичний голод, і ви розумієте, що зараз дійсно настільки голодні, що ви готові з'їсти броколі, посипану насінням і политу оливковою олією, – вам справді треба поїсти", – сказала Ульяніна.

Нагадаємо, раніше дієтолог Мей Сімпкін озвучив чотири способи боротьби з переїданням, спричиненим стресовим станом. Зокрема, він порекомендував менше бачити небажані продукти, частіше пити чисту воду, менше обідати в ресторанах і займатися фізичними навантаженнями.

А лікарка-ендокринологиня і дієтологиня Наталія Самойленко назвала найбільш корисні й ефективні дієти, які допоможуть схуднути без шкоди для здоров'я. За її словами, масово лікарі призначають DASH-дієту, яка допомагає працювати з гіпертензією і розроблена лікарями для пацієнтів із патологією серцево-судинної системи і підвищеним артеріальним тиском. А для любителів морепродуктів підійде середземноморська дієта. Вона ґрунтується на вживанні в їжу натуральних жирів.

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