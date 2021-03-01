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/ Здоровий спосіб життя

День імунітету: 5 дивововижних фактів про захисну систему організму

4.4т
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У понеділок, 1 березня, відзначається Всесвітній день імунітету. Його було засновано 2002 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Мета заходів, які проходять по всьому світу цього дня, – привернення уваги суспільства до поширеності різноманітних імунних захворювань, збереження й зміцнення імунітету в цілому. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися кілька цікавих фактів про захисну систему людського організму.

Дефіцит сну послаблює імунітет

Робота імунітету безпосередньо пов'язана з режимом сну і харчування людини. Так, для виконання своїх функцій імунним клітинам, як і будь-яким іншим, необхідний "будівельний матеріал", що надходить разом з їжею. Вони оновлюються під час сну, але, якщо людина недосипає, відбувається збій. Причому важливим є саме нічний сон – у цей період формуються клітини в кістковому мозку.

Робота імунітету безпосередньо пов'язана з режимом сну і харчування
Робота імунітету безпосередньо пов'язана з режимом сну і харчування. Джерело: Pixabay

Імунітет може бути різним протягом життя

У житті бувають періоди фізіологічного імунодефіциту, коли імунна система людини працює гірше, ніж зазвичай. Перший з них – період від народження до 5-6-річного віку: в цей час імунітет тільки формується. Потім захисні сили організму слабшають у підлітковому віці – через гормональну перебудову.

Крім того, імунітет ослаблений у жінок під час вагітності, а також у людей старше 65 років.

Часті ГРВІ з ускладненнями – основна ознака ослаблення імунітету
Часті ГРВІ з ускладненнями – основна ознака ослаблення імунітету. Джерело: Pixabay

Зрозуміти, що імунітет ослаблений, – просто

Часті інфекційні захворювання – основна ознака ослаблення імунітету. Звичайні ГРВІ в цьому випадку нерідко закінчуються бактеріальними ускладненнями.

У жінок – більш активний імунітет

Жіночий імунітет здатен швидше перемагати хвороби і загоювати рани. Однак при цьому в жінок частіше, ніж у чоловіків, зустрічаються аутоімунні захворювання, під час яких імунна система в результаті збою атакує власні клітини.

Для міцного імунітету важливо вживати в їжу природні імуномодулятори
Для міцного імунітету важливо вживати в їжу природні імуномодулятори. Джерело: Pixabay

Для роботи імунітету важливим є здоровий спосіб життя

Щоб підтримувати захисну систему організму в тонусі, важливо мати здоровий спосіб життя. Так, зокрема, необхідно дотримуватися режиму й давати можливість імунним клітинам відновлюватися, а також вживати в їжу природні імуномодулятори.

До останніх належать часник, куркума, імбир, кисломолочні продукти, квашені овочі, женьшень, прополіс, а також вся їжа з високим вмістом вітаміну C: апельсини, лимони, смородина, шпинат, шипшина, солодкий перець, чорниця, обліпиха й багато інших продуктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві охорони здоров'я України назвали п'ять головних продуктів для зміцнення імунітету в холодну пору року. Також раніше було названо три правила для нормальної роботи захисної системи організму.

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Автор
Анна Паскевич Анна Паскевич
Теми
свята оздоровлення здоров'я
Місце
Україна
Тег
медицина
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