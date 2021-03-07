Чому вдень хочеться спати: вчені назвали несподівану причину

Марина Погорілко Здоровий спосіб життя 02:50, 7.03.2021

Потреба в денному сні у дорослої людини може бути викликана не просто втомою, а визначена генетичною схильністю.

Як повідомляє Daily Mail, згідно з новим дослідженням учених із Массачусетської лікарні загального профілю (MGH), потреба у сні може бути закладена у ДНК. У процесі роботи вони вивчили дані британського біобанку, які містили генетичну і загальну інформацію 452 633 осіб. Зокрема, вчених цікавили дані про те, як часто вони сплять.

Відзначається, що в геномі людини є 123 ділянки, пов'язані з денною дрімотою, і, за словами авторів, це показує, що потреба у сні "біологічно обумовлена", а не навіяна навколишнім середовищем.

Результати дослідження також показали, що в геномі людини є механізми, які сприяють дрімоті в одних людей, тоді як на інших зовсім не впливають, такі як:

  • схильність до сну, тобто "деяким людям потрібно більше спати, ніж іншим",

  • здатність рано вставати, – їм, можливо, потрібно "надолужити згаяне" уві сні;

  • порушення сну минулої ночі – короткий сон може "компенсувати поганий".

Ця робота і розуміння генетичних маркерів денного сну може допомогти лікарям розробити індивідуальні рекомендації щодо сну, розповів автор дослідження Іяс Даглас.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше було названо 10 способів виспатися напевно. Так, накращий сон може наздогнати в гамаку, в машині, перед обідом, у м'якому кріслі біля вогню з газетою на колінах й ін.

  • Також канадські вчені прийшли до висновку, що гормон сну і регулятор циркадного ритму мелатоніну є ефективним засобом у боротьбі з хворобами нирок.

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