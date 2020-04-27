Чому при бігу болить у боці: знайдено пояснення

Під час бігу відтік крові від нижніх кінцівок сильно збільшується, і через печінку проходить більше крові. Судини печінки розширюються, а вона збільшується в размері.

Все це призводить до розтягування оболонки, яка покриває орган – глиссонової капсули, і виникненню ниючих відчуттів у правому боці, пише "Рамблер".

Чому при бігу болить в боці Рамблер

Щоб біль пройшов, експерти радять знизити темп бігу. Це заспокоїть кровотік і поверне печінку до нормальних розмірів. Якщо зниження темпу не допомогло, варто перейти на ходьбу. У разі, якщо біль все одно не проходить, необхідно зробити перерву на дві-чотири хвилини. Після цього можна повернутися до тренування, але не стартувати відразу на великій швидкості.

Що стосується болю в лівому боці, що виникають при пробіжці – це більш серйозний привід звернути увагу на своє здоров'я. У лівому підребер'ї можуть хворіти селезінка, підшлункова залоза і нирка. У цьому випадку фахівці радять перервати тренування. Причиною болю в боці можуть бути серйозні порушення роботи організму, наприклад, різні захворювання внутрішніх органів.

Як писав OBOZREVATEL раніше, названі 5 вправ, які спалюють калорії краще бігу.

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