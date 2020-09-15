"Бабусині" рецепти краси, про які не варто забувати і в наш час

Роздивляючись фотографії своїх бабусь-прабабусь в сімейних альбомах, кожна і нас захоплюється і задається питанням: як їм вдавалося залишатися такими сяючими, молодими, підтягнутими, з густими копами довгого волосся без арсеналу сучасної косметики і процедур. Тим більше дисонанс виникає, коли сама не можеш отримати належного ефекту від дорогого багатообіцяючого догляду.

А й справді, в ті далекі часи на підхваті у жінок були тільки натуральні інгредієнти, які вони і призвичаїлися використовувати для підтримки краси і здоров'я. І нехай багато з них заслужено пішли в забуття в міру своєї малоефективності або некомфортності застосування (наприклад, цибульні маски або дігтярні обмивання), про деякі все ж не варто забувати і в наш час.

MedOboz зібрав для вас кілька бабусиних рецептів для молодості, краси і стрункості, які з лишком можуть конкурувати з сучасними б'юті-засобами.

Оцет для ополіскування волосся

Багато дівчат, напевно, пам'ятають, як бабусі після миття ополіскували їм волосся теплою водою з додаванням оцту. Виявляється, це були не просто заморочки, і сама процедура була забута дуже даремно.

Справа в тому, що оцет сприяє покращенню кровообігу, завдяки чому волосся стає більш міцними і швидше росте. Крім того, оцтові ополіскування допомагають зробити волосся більш гладким, шовковистим і легким завдяки зниженню pH-балансу. А ще регулярне використання цього нехитрого засобу запобіжить появі лупи і свербежу, оскільки оцет не тільки допомагає глибоко очистити шкіру голови і волосся від накопичених забруднень, але і наділений антибактеріальним і протигрибковим ефектом.

Просто одного разу спробуйте це засіб і вам навряд чи вже захочеться від нього відмовитися. Отже, розведіть 50 мл яблучного або виноградного оцту в літрі теплої води і обполосніть розчином щойно вимите волосся. Після промокніть локони рушником і висушіть звичним способом.

Ромашковий відвар для вмивання

Раніше багато дівчат використовували для вмивання відвари з різних трав, при чому найбільшою популярністю користувався саме ромашковий. І не просто так, оскільки саме він допомагав зробити шкіру чистою, ніжною і оксамитовою.

Справа в тому, що завдяки своєму складу, ромашка володіє поживними і протизапальними властивостями, завдяки чому при зовнішньому застосуванні вона допомагає позбутися від подразнень, висипання, набряклості, жирного блиску, лущення, передчасних зморшок і пігментації.

Ромашка допоможе продовжити молодість і сяйво шкіри. Happylifestyle

Так що варто хоча б спробувати скористатися цим копійчаним народним засобом протягом тижня-двох, щоб переконатися, що воно нічим не гірше багатообіцяючих дорогих "умивалок". Тим більше, що шкоди воно вже точно не заподіє. Отже, заваріть десертну ложку (або один фільтр-пакет) аптечної ромашки у склянці окропу, дайте настоятися до охолодження і вмивайтеся відваром вранці і ввечері. Ефект ви помітите вже на другий-третій день.

Варений буряк для легкості і стрункості

Місцеві власноруч вирощені овочі-фрукти були завсідниками на кожному столі. І особливою популярністю користувалася буряк. При чому яскравий солодкий коренеплід застосовували не тільки як один з інгредієнтів до різних страв, але і регулярно вживали в вареному або печеному вигляді як самостійний продукт.

І не дарма, адже саме він більше інших спрацьовував як природній "наладчик" правильної роботи шлунково-кишкового тракту (його груба клітковина працює подібно йоржику, посилюючи перистальтику і сприяючи очищенню органів травлення) і допомагав регулювати жировий обмін в організмі (завдяки вмісту великої кількості бетаїну). Ще одна надзвичайно корисна властивість буряка – запобігання розвитку анемії і очищення крові.

Саме тому не варто списувати цей коренеплід суто в кошик для борщового набору. Спробуйте щодня вживати по 150-200 г вареного овоча протягом дня, щоб переконатися в його незамінній користі.

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