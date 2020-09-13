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/ Здоровий спосіб життя

Безпечного рівня вживання алкоголю при вагітності не існує, – Супрун

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Люди недостатньо усвідомлюють, наскільки сильно алкоголь може нашкодити дитині, якою вагітна жінка.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала екс-глава Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун. Як нагадала лікар, 1973 року в журналі The Lancet були опубліковані перші дослідження про проблеми розвитку дітей, яких народили залежні від алкоголю жінки. Тоді ж вперше з'явився термін "фетальний алкогольний синдром" (ФАС).

Крім того, роки досліджень впливу алкоголю на вагітних жінок показали, що він може викликати цілий спектр різних порушень у дитини – ФАСП (фетальний алкогольний спектр порушень). Це можуть бути фізичні, психічні, поведінкові та / або проблеми з навчанням, які тривають все життя.

Крім ФАСП, дитині матері, яка випиває, можуть загрожувати алкогольний розлад нейророзвитку (інтелектуальні порушення або проблеми з увагою, пам'яттю, контролем імпульсів, поведінкою і навчанням в школі); нейро-поведінкові розлади (проблеми з мисленням, пам'яттю, поведінкою); вроджені вади органів (серце, нирки, кістки, слух, зір).

Уляна Супрун підкреслила, що безпечного рівня вживання алкоголю при вагітності не існує. Через плаценту він одразу потрапляє до крові дитини, внаслідок чого мозок та інші органи, що розвиваються, можуть бути пошкоджені.

Уляна Супрун: Безпечного рівня вживання алкоголю при вагітності не існує

Уляна Супрун: Безпечного рівня вживання алкоголю при вагітності не існує

Скриншот

Уляна Супрун: Роки досліджень впливу алкоголю на вагітних жінок показали, що він може викликати цілий спектр різних порушень у дитини

Уляна Супрун: Роки досліджень впливу алкоголю на вагітних жінок показали, що він може викликати цілий спектр різних порушень у дитини

Скриншот

У 1973 році вперше з'явився термін "фетальний алкогольний синдром" (ФАС)

У 1973 році вперше з'явився термін "фетальний алкогольний синдром" (ФАС)

Скріншот

Через плаценту алкоголь відразу потрапляє до крові дитини

Через плаценту алкоголь відразу потрапляє до крові дитини

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Уляна Супрун пояснила українцям, як не можна носити маску.

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Автор
Анна Паскевич Анна Паскевич
Теми
Вагітність і пологи отруєння алкоголем жіноче здоров'я здоров'я новонародженого
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Теги
алкоголь діти вагітність
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