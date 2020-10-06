100 приседов в день: 5 неймовірних змін, які з вами відбудуться

Ще зі шкільного курсу фізкультури кожен пам'ятає, що присідання – це важлива і невід'ємна частина кожного тренування. І не дарма, адже присідання – та сама вправа, яка розвиває більшість м'язів тіла і приносить масу користі для здоров'я.

"Уже науково доведено, що присідання працюють не на прокачку сідничних м'язів (як до сих пір вважає більшість). Так, численні дослідження показали, що під час присідань в роботу активно включаються м'язи ніг (в тому числі і литкові), спини, преса, а також, при виконанні певних технік, плечей і рук. Тому не варто виключати цю вправу зі своєї тренувальної програми, а навпаки, додайте більше її варіацій і технік. До речі, для особистого експерименту спробуйте щодня виконувати по 100 присідань (в один підхід чи кілька ), і вже через два місяці ви будете приголомшені результатом", – розповіла MedOboz фітнес-тренерка Юлія Кудлюк.

Отже, які ж зміни вас чекають, якщо ви не полінуйтеся і почнете присідати? Давайте розбиратися.

Ви почнете інтенсивно худнути

Не секрет, що в процесі роботи м'язи споживають калорії, тобто, просто кажучи, спалюють жири. І чим більше м'язів працює і інтенсивніше їх навантаження, тим більше жиру вони "з'їдають". А як уже говорила наш експерт, під час приседів працює не тільки "горіх". Так, активно в роботу включаються також квадріцепси, литковы і підколінны м'язи, біцепс стегна, а також прямі і косі м'язи живота, найширші і м'язи-випрямлячі спини та ін.

Так що при щоденному виконанні сету ви не тільки зможете "підтягти" тіло, але і скинути зайві кілограми.

Покращиться постава

Оскільки в процесі присідань активно працюють м'язи спини і преса, ви незабаром помітите, що спина стала більш рівною і менш "неспокійною". Цей момент особливо важливий для тих, хто веде малорухливий спосіб життя або багато часу проводить за кермом або комп'ютером.

Щоб приседи принесли більше ефекту для спини і допомогли позбутися сколіозу, виконуйте їх, звівши кисті на потилиці і розвівши лікті в сторони.

Присідання "вилікують" спину і зроблять поставу королівською. Лайфхакер

Вас покине целюліт

Целюліт – не довічний вирок, як запевняє більшість. Від нього можна позбутися і допоможуть в цьому теж присідання.

При виконанні вправи м'язи інтенсивно скорочуються, покращується кровообіг у всьому тілі, "тане" зайвий жир і поступово зникає неестетична "апельсинова кірка".

Нормалізується травлення

Впливають приседи не тільки на зовнішність. Допоможуть вони також налагодити травлення, позбавивши вас від відчуття тяжкості в животі після їжі, метеоризму і аномальних нападів голоду і т.д.

Справа в тому, що завдяки такій вправі поліпшується перистальтика кишечника і стимулюється виведення "надлишків" назовні, а також нормалізується циркуляція рідини в організмі.

Знизиться ризик серцево-судинних захворювань

Присідання (навіть просто з власною вагою) є прекрасною кардіонагрузкою. Під час тренування частішає дихання і прискорюється кровообіг, завдяки чому зміцнюються серцеві м'язи. Так що щодня роблячи по 100 приседів, ви не тільки підвищуєте витривалість організму, але і знижуєте шанси стати завсідником на прийомі у кардіолога.

Раніше MedOboz розповідав про різні види присідань і про техніку їх виконання.