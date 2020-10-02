Як швидше передається COVID-19: вчений прояснив особливості зараження

Якщо існує шлях зараження коронавірусом через поверхні, то він є малоімовірним.

Про це йдеться в коментарі на сайті "Новое время" провідного наукового співробітника Інституту фізики НАН України доктора фізико-математичних наук Семена Єсилевського, повідомляє пресслужба Національної академії наук. Науковець пояснив, чому носіння маски доказово ефективне, а от використання антисептику – ні.

Єсилевський наголосив що треба дуже добре розрізняти наукові дані й чиновницькі рекомендації, оскільки ВООЗ і міністерства охорони здоров’я різних країн – це "по суті чиновники, не вчені".

Якщо ми дивимося на наукові дані, то вони говорять про те, що якщо шлях зараження коронавірусом через поверхні й існує, то він досить малоімовірний. Є два шляхи: можна заразитися через повітряно-крапельний шлях від хворої людини або носія, а можна через поверхні. Але співвідношення ймовірності цього зараження – тисяча до одного. Це дослідження дуже важко проводити. Як ви можете довести, що людина заразилася саме через поверхню? Це все непрямі дані, й за сім місяців пандемії немає жодного наукового дослідження, у якому було б показано, що є хоча б якийсь пристойний відсоток заражень через поверхню", – зазначив науковець.

Він уточнив, що гіпотетично така можливість існує, але скільки це відсотків – 1%, 0,5%, 0,01% – ніхто не знає. "Для того, щоб заразитися через поверхню, треба щоб зійшлося дуже багато факторів. Потрібно, щоб хвора людина начхала або накашляла на це місце. Інша людина миттєво після того за це місце має вхопитися. Поки ці краплі не висохли у неї на шкірі, вона має ретельно поколупатися в носі у себе. Лише при такому збігу обставин вона може заразитися. Але я важко собі можу це уявити в реальному житті. Повинно "дуже пощастити", – розповів Єсилевський.

Щодо використання антисептиків, за його словами, є два питання. "Якщо у нас чиновницька рекомендація все перепшикати антисептиком, то люди починають все перевиконувати. А якщо це робити дійсно забагато, то антисептик – це теж не корисно. Він викликає і подразнення шкіри, і подразнення дихальних шляхів. У нас є гранична концентрація спирту в повітрі, і ми її перевищуємо в рази. Наскільки зараз світова наука знає, носіння маски дійсно захищає. А чи допомагає антисептик? Може, і допомагає, але таких даних немає. Це суто гіпотетично", – резюмував дослідник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше німецькі дослідники оцінили ймовірність зараження COVID-19 під час польоту в літаку. Вона виявилася нижчою, аніж прийнято вважати, через хорошу вентиляцію.