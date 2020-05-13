Сьогодні, коли стільки списів ламається довкола пандемії коронавірусу, варто згадати, що поруч з нами десятиліттями існує хвиля іншого, куди більш небезпечного захворювання. Щорічно від раку в Україні помирає 65 тисяч осіб. Це більш ніж удвічі більше, ніж в Італії загинуло від COVID-19. За останні п'ять років від онкозахворювань в Україні померло близько 350 тисяч українців – це на третину більше, ніж загальна кількість жертв коронавірусу в усьому світі (статистика першої декади травня). Але уваги цьому питанню держава приділяє в рази менше – все одно вони всі помруть, як сказав один заступник міністра охорони здоров'я.

Уже давно не вирок. У світі, але не у нас

Сучасна, якісна, фінансово доступна система охорони здоров'я для будь-якої незалежної цивілізованої країна сьогодніні, мабуть, є основним критерієм успішності держави. Наприклад, в США смертність від раку знизилася на 27% з 1991 року, коли був зафіксований рекорд числа таких захворювань. Що за підрахунками Американського онкологічного товариства дозволило зберегти життя 2,6 мільйона американців. За даними ВООЗ, близько 70% випадків смерті від раку трапляється в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

Онкологія в розвинених країнах давно вже не вирок. Практично з усіма онкологічними патологіями сучасна медицина успішно справляється. Але – необхідно дотримуватися певних умов. І в першу чергу, це виявлення онкологічних патологій на ранніх стадіях. А це вимагає створення сучасної діагностичної бази.

Потім настає етап лікування. Лікування успішне лише при комплексному підході – хіміотерапія, променева терапія, хірургічне втручання та інші сучасні методи лікування.

А що в Україні? У нашій країні діагноз онкологія для більшості українців – це смертний вирок. І смерть ця моторошна. А на сім'ї хворих звалюються непомірні витрати. І ніхто не дає ніяких гарантій. Хочеш – лікуйся, а хочеш – не лікуйся.

Сьогодні рак, як не страшно це звучить, цілком відчутна загроза для кожного українця. Україна займає друге місце в Європі за темпами поширення онкозахворювань. Всього в Україні більше мільйона онкохворих. Злоякісні новоутворення вражають в Україні кожного четвертого чоловіка і кожну шосту жінку. Щорічно 140 тисяч українців дізнаються, що у них рак. Щороку від раку помирають близько 90 тисяч українців, 35% – люди працездатного віку. У ВООЗ прогнозували, що в 2020 році кількість людей, які вперше захворіють на рак, в Україні буде більше 200 тисяч.

За даними ВООЗ, 90% країн з високим рівнем доходу і тільки 26% країн з низьким рівнем доходів повідомили, що мають у своєму розпорядженні загальнодоступні служби ведення патології в державному секторі. Україна не належить до цих 26%. Проблеми починаються з базового рівня – профілактики і скринінгу, системи, якої в країні немає або майже немає. Як результат – до половини тих, хто звертаються, мають захворювання на 3-4 стадії, коли лікування куди більш витратне, ніж на початкових стадіях, і куди менш ефективне. Якщо захворювання виявлено на першій стадії, то шанси на повне одужання є у 90-98%. Шанси при четвертій стадії – лише 2-6%

З доступністю і якістю лікування – не менші проблеми. В Україні п'ятирічне виживання (визначається числом пацієнтів, яким вдається продовжити життя) на 20% нижче, ніж у сусідів, не кажучи про такі країни, як США або Ізраїль. За даними онколога Антона Шкіряка, зі 140 тисяч нових хворих, які реєструються щорічно, 30 тисяч помирають протягом першого року. З цих 140 тис. близько 32% не отримують повноцінного спеціального лікування взагалі. Як зазначає лікар, за п'ять років Україна втратили 348 тис. громадян. Тобто, показник смертності перевищує 50%.

Рак в Україні ZIK.ua

Продай все і живи, а МОЗ відзвітує про мільярди, витрачені на тебе

Чому так? Незважаючи на те, що безкоштовна медична допомога за Конституцією гарантована державою, в реальності хворих чекає інша картина. Відсутність необхідного для лікування обладнання в державних клініках, черги на опромінення по 3-4 місяці, неможливість отримати необхідні для лікування препарати безкоштовно, необхідність звідкись діставати гроші самостійно.

Як зазначає засновниця інтернетспільноти "Онкобудні", співзасновниця БФ "Центр допомоги" Лаванда" Людмила Пухляк, близько половини онкохворих в Україні змушені продавати майно заради лікування. "Курс лікування дорогим препаратом від раку коштує більше 160 тисяч гривень на місяць", – зазначає Пухляк. Таргетна терапія (один з найбільш прогресивних і безпечних методів медикаментозного лікування) може обійтися пацієнтові в декілька мільйонів гривень.

За останні 20 років в Україні витрачені мільярди бюджетних коштів, які були виділені за державною програмою "Онкологія" на придбання дорогого діагностичного та лікувального обладнання, лікарських препаратів, хімічних реактивів для роботи медлабораторій, а також на капітальне будівництво (Київський центр ядерної медицини, новий корпус Інституту раку та інші об'єкти).

У 2016 році на фінансування програми "Онкологічні хвороби" було виділено 397 млн гривень, а на 2017 рік заплановано 445 млн гривень. На фінансування програми "Дитяча онкологія" в 2016 році – 353 млн гривень, в 2017-му – 558 млн гривень. У 2018 році загальна сума фінансування цього напрямку склала близько 1,6 млрд грн, на дитячу онкологію держава виділила 502 млн грн. Фінансування дитячої онкології в 2019 році збільшилося до 631 млн грн, на дорослу виділили близько 1,6 млрд грн.

Однак ситуація у вітчизняній онкології тільки погіршується з кожним роком. Тотальне завищення цін на медобладнання і ліків, безсистемний підхід до вирішення цієї проблеми, відсутність сучасних програм навчання онкологів, байдужість і злочинна халатність з боку вищих посадових осіб України призвели до того, що радянська онкологічна служба, яка лишилася у спадок від СРСР, була зруйнована, а нова система надання медичної допомоги онкологічним хворим України – не створена.

Хотілося б відзначити, що проблеми української онкології неможливо розглядати окремо від проблем української медицини в цілому, в тимчасовому розрізі розвитку галузі, а також без урахування дій або бездіяльності конкретних посадових осіб органів влади та управління, "господарів" конкретних комерційних і державних структур, задіяних тим або іншим чином в процесах, що мають відношення до української онкології.

Ми ставимо перед собою мету – розповісти читачам, як трансформувалася так звана "онкологічна служба" протягом останніх 20 років незалежності України і зрозуміти, чому вона на сьогодні практично знищена. Спочатку ми планували почати низку наших статей з "буремних" 90-х – вони були буремними і для української медицини, але події останніх тижнів змусили нас звернути свою увагу на ту "безпрецедентну" боротьбу, що розгорнулася довкола виборів директора Інституту раку. Цю установу постійно бентежать скандали, пов'язані з боротьбою груп впливу.

Національний інститут раку – остання надія чи солодкий шматок для акул медичної мафії?

Символічно, але саме в 2020 році Національному інституту раку виповнюється 100 років від дня його створення. Своє становлення він почав у 1920 році як Київський рентгенівський інститут. З 1971 він входить до складу Академії наук СРСР як Інститут проблем онкології, і саме з цього моменту починається новий етап його розвитку – як сучасного науково-дослідного центру з потужною клінічною базою, сучасним обладнанням і висококваліфікованими кадрами. У 1986 в клініці Інституту успішно лікують пожежників-ліквідаторів аварії на ЧАЕС. З 11 пацієнтів з гострою променевою хворобою виживають всі, тоді як в московській 6-тій клініці – з 13 пожежних помирають 11.

З моменту заснування спеціалізації та майданчики розміщення інституту неодноразово змінювалися. Це було пов'язано як з об'єктивними причинами (розвиток медичної науки), так і з боротьбою неформальних груп впливу за Інститут. Ситуація "новий директор – нова назва" стала звичною для Інституту ще з радянських часів. З 1971 Інститут працює під керівництвом професора Анатолія Позмогова, його заступниками з наукової та клінічної роботі є Валентин Ганул і Юрій Гриневич. Останній буде відігравати важливу роль в діяльності інституту і після розпаду СРСР. З 1987 по 1991 Інститут очолює Валентин Ганул. З 1991 по 2007 настає епоха Сергія Шалімова – сина легендарного академіка, який залишив посаду після низки сімейних трагедій.

буремні 90-ті в Інституті починаються в кінці 2000-х. Медична мафія звертала увагу на установу набагато раніше, однак Шалімов брати участь в масштабних аферах не хотів. Проблема була вирішена через зміну керівництва Інституту. Звернемо увагу на рівень вирішення проблеми – зроблено це було через Віктора Ющенка, який обіймав пост президента. За його ініціативи Інститут очолив Ігор Щепотін. Який, завдяки силам, що просували його, зробив приголомшливу кар'єру за 2 роки: з поста завкафедрою онкології Київського національного медуніверситету – в крісло головного онколога МОЗ у 2005, і потім – на посаду директора Інституту в 2007.

Ім'я Щепотіна стало синонімом корупції в стінах Інституту. Період роботи Щепотіна (2007-2015) став найскандальнішим в історії Інституту. Контролюючі органи провели 18 перевірок діяльності інституту раку. І кожна знаходила порушення. Закупівлі обладнання, яке не використовувалося, на сотні мільйонів гривень. Закупівлі лікарських препаратів вольовим рішенням у своїх постачальників за відкати без необхідної документації, всупереч заявками відділень. Побори з пацієнтів за ліки, вже закуплені за державний рахунок. "Чорні" клінічні випробування на людях нових методів лікування раку в інтересах неназваних фармкомпаній і без згоди пацієнта. Переплати за препарати і за підряди, зокрема будівельні, на десятки мільйонів гривень – це тільки вершина айсберга процесів, що відбуваються в Інституті при Щепотіні.

Після Революції Гідності питання перезавантаження Інституту стало питанням принциповості нової влади. Проте, вирішити його вдалося тільки у 2015 році з великими труднощами і скандалом. У 2015 вперше в історії його очільник був обраний на конкурсі – директором установи стала Олена Колесник – фактично проголосували за кандидата, який здавався групам впливу найслабшим і безпечним. Контракт з Колесник був підписаний до квітня 2020 року. Колесник керувала Національним інститутом раку 5 років. Це був не простий час. З огляду на те, що в нашій країні онкологія – сфера охорони здоров'я, в якій переплітаються інтереси всіх вищих посадових осіб держави та фінансові потоки, найбільші з усіх сфер охорони здоров'я, можна собі уявити, як працювалося керівництву Інституту.

Деякі приклади – після того, як найближче оточення попереднього президента звернуло увагу на медицину – народний депутат від БПП Руслан Демчак, який при найрізноманітніших владах переслідувався за відмивання грошей в особливо великих розмірах, "продав" свою клініку представникам тодішнього панівного класу і став депутатом. Він і його соратники у владі почали "вивчати" питання, як би заробити на медицині та за безцінь взяли в оренду приміщення Інституту для приватних клінік з подальшим викупом всього Інституту.

Ось так і з'явилася клініка "Онкоконсалтинг центр", яка на початковому етапі створення і становлення була безпосередньо пов'язана з відомим медичним "діячем" в сфері торгівлі медичним обладнанням Костянтином Гаєвським і колишнім народним депутатом Костянтином Яриничем, який вже відзначився тим, що за безцінь, як кажуть в народі, "віджав" частину приміщень у Кіровоградського онкологічного центру і зі своїм батьком Володимиром Яриничем, колишнім головним лікарем цього онкоцентру, на гроші Костянтина Гаєвського побудував так званий "Томо центр". У підсумку в Кіровоградській області немає жодного сучасного приладу променевої терапії, тепер всі жителі області йдуть лікуватися в приватний центр Яринича, віддаючи останні гроші.

І ось вже в 2019 році колишня клініка Демчака об'єднується з нинішньою – "Онкоконсалтинг центр". Тепер є можливість пацієнтів з грошима просто з Інституту забирати на лікування до себе. Бізнес! І нічого особистого.

Треба відзначити, що з появою приватних онкологічних клінік роль Національного інституту раку різко знизилася. Всі ділки, які заробляють надприбутки на онкології, зацікавлені, щоб Інститут припинив своє існування або був винятково філією з відсіву жебраків і багатих онкохворих. Бідні – в Інститут, багаті – в приватні клініки. Представники приватних клінік "Кіберклініка Спіженка", "Інновація", "Лісод" та інших є постійними відвідувачами Інституту. Звісно, господарям цих клінік не байдуже, хто очолить Інститут.

Ну а представники української фармацевтичної індустрії? Угруповання Багрія-Лірника-Кучирка і їх соратників – Максима Берегового (ексспівробітника СБУ), Владислава Чуба з одного боку і представники вітчизняної фармпромисловості з іншого успішно освоїли виробництво онкопрепаратів з субстанції, придбаної де? Питання. Кожне з цих угруповань заслуговує окремого журналістського розслідування, а бажано розслідування правоохоронних органів! Втім, які правоохоронні органи? Щодо багатьох з представників медичної мафії були зареєстровані кримінальні провадження, але жоден великий бізнесмен від медицини не поніс покарання.

Крім того, Інститут цікавий як полігон для клінічних випробувань. У рік на українцях проводять більше 500 клінічних досліджень ліків. Найбільше досліджень проводиться в онкології: наприклад, у 2018 році тестували 115 нових препаратів у лікуванні раку. Які фази проходять випробування на онкохворих українцях? Яку компенсацію за дослідження хворі отримують? Під час каденції Януковича міністерка Богатирьова ліквідувала комісію з етики при ДП "Державний експертний центр", яка займалася контролем випробувань. Від директора Інституту залежить допуск спонсорів випробувань в установу.

Ну і, нарешті, крім всіх цих зацікавлених сторін за останні п'ять років зріс спрут куди небезпечніший, без схвалення якого просто так не проходить жодне призначення в медичній сфері – "борці з корупцією", "комсомольці", "українські хунвейбіни", "червоні кхмери" або "соросята". Люди, як правило професійно далекі від медицини, але чіпкі.

У нашому наступному матеріалі ми детально розглянемо головних кандидатів на пост директора Інституту від всіх цих груп.

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