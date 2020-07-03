Язик може показати проблеми зі здоров'ям: учені сказали, як розпізнати

Австралійські стоматологи з'ясували, що білі плями, запалені грудки і набряки язика можуть говорити про проблеми зі здоров'ям.

Експерти швидкої допомоги стоматології Сіднея пояснили, як язик може дати підказки про ваш загальний стан здоров'я, передає Daily Mail.

Білий язик. Білі плями на язику зазвичай розвиваються через погану гігієну порожнину рота, куріння або хронічне вживання алкоголю. Налаштуйте свою щоденну гігієну порожнини рота, забезпечивши чистку язика з вибоїстою задньою стороною зубної щітки.. Але якщо після тижня або двох немає ніякої різниці, рекомендується звернутися до лікаря для перевірки.

"Білі плями і шишки на язику також часто можуть бути викликані дріжджовою інфекцією або можуть бути ознакою захворювання під назвою лейкоплакія, яке часто викликається вживанням тютюну або алкоголю", - говорять експерти.

Рожевий язик. Він може вказувати на те, що ваші смакові рецептори погано реагують на певну їжу, стрес або навіть недолік вітаміну, такого як фолієва кислота або B12.

Однією з найбільш поширених причин є сухість у роті, тому краще уникати зневоднення. Яскравий, суничний який, супроводжуваний ангіною, часто є ознакою інфекції, такої як гострий фарингіт або навіть скарлатина. Захворювання можна легко лікувати антибіотиками, тому рекомендується негайно звернутися до лікаря для перевірки.

Крихітні кульки. Грудочки на язику часто викликані їжею, яку ви нещодавно вживали, особливо якщо вона гостра або гаряча. Зазвичай вони зникають самі по собі досить швидко, але якщо ви відчуваєте дискомфорт у роті, це можуть бути виразки або герпес.

Роздутий язик. Після реакції на дуже гарячу чашку кави або випадковиий прикус, може розвинутися легка припухлість язика. Набряк проходить сам по собі, але експерти припускають, що смоктання кубика льоду може допомогти прискорити процес.

При серйозному набряку це може бути ознакою того, що у вас алергія на певну їжу.

Як доглядати за своїм язиком

Чистіть зуби два рази на день: важливо ретельно чистити щіткою з м'якою щетиною, щоб видалити будь-які скупчення бактерій в роті. Обов'язково приділіть яснам належну увагу, чистіть зуб там, де він зустрічається з яснами, а також використовуйте зубну нитку.

Уникайте цукру: шкідливі бактерії в роті можуть пошкодити зубну емаль. Зменшіть споживання цукру, щоб зменшити кількість шкідливих бактерій і поліпшити загальний стан порожнини рота.

Кинути палити: куріння може призвести до фарбування зубів, захворювань ясен, втрати зубів і, в більш серйозних випадках, раку порожнини рота. Якщо ви палите, подумайте двічі про наступну сигарету.

Пийте багато води: сухість у роті або недолік слини можуть привести до захворювання порожнини рота. Пиття достатньої кількості води може допомогти зберегти вологість рота. Фтор у водопровідній воді також допомагає запобігти розкладання.

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