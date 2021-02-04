Інфекціоніст назвав кращі тести на COVID-19, які розпізнають нові штами

Всі широко використовувані тести на коронавірус здатні виявляти нові штами COVID-19, проте ПЛР-тестування є найбільш точним.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-інфекціоніст Віктор Петров. "Поки що всі ці тести є абсолютно актуальними, чутливими. Їх можна використовувати", – запевнив він.

Медик озвучив свій "рейтинг" тестів на COVID-19:

1. ПЛР-тест

"Якщо мова йде про ПЛР-тестування, то воно ловить саму РНК, незалежно від того, мутована вона чи ні. Цей тест на першому місці по чутливості", – зауважив медик.

2. Тест на антиген

"Якщо ми говоримо про антиген-тест, який робиться з носа і який досить поширений в Україні, то він також ловить навіть штами, які мутували. Тому що виявляється так званий вірусний білок. Тобто ми виявляємо компоненти вірусу на слизовій оболонці. Його чутливість дещо менша, ніж ПЛР-тестування, але все одно він досить достовірний", – говорить Петров.

3. ІФА-тест на антитіла

"По суті, він є ретроспективним аналізом, коли ми отримаємо інформацію на 7-10 день захворювання. І це для нас, лікарів, дуже часто не дуже актуально", – сказав лікар.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві правоохоронці викрили чоловіка, який торгував підробленими довідками про негативний ПЛР-тест. За "довідку" він просив по 500 грн.

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