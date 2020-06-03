Пандемія коронавірусу навіть найлегковажніших змусила замислитися про те, як зберегти здоров'я своє та своїх близьких, як зміцнити імунітет і підвищити здатність організму протистояти вірусам. Як виявилося, нічого нового в цьому плані людство не придумало. Фахівці традиційно рекомендують дотримуватися здорового способу життя, забезпечити для себе збалансоване харчування і потурбуватися про отримання найнеобхідніших для зміцнення імунітету вітамінів і мікроелементів у необхідних дозах. Про головних "помічників" міцного імунітету в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів президент Асоціації дієтологів України, дієтолог-гастроентеролог Олег Віталійович Швець.

Олег Швець

– Як фахівець, що б ви порадили людям, які хочуть зміцнити власний імунітет, підвищити його опірність до різного роду вірусів та інфекцій?

– Насправді, основне – це дотримання здорового способу життя: здорове збалансоване харчування, фізична активність, відмова від шкідливих звичок. Людина, яка хоче бути здоровою, повинна кинути палити і відмовитися від вживання алкоголю. Ну або хоча б перейти до помірного його вживання. Це – основне. Жодних інших способів максимально убезпечити себе від хвороб не існує.

Разом з тим, дійсно, споживання окремих харчових речовин, вживання деяких вітамінів і мікроелементів, яких ми не отримуємо в достатній кількості або дефіцит яких відчуваємо, може допомогти зміцнити імунітет.

Наприклад, вітамін Д3. Якщо говорити про продукти, він міститься переважно в морській рибі і морепродуктах, яких українці вживають дуже мало. Ми могли б його отримувати з сонцем, оскільки утворення цього вітаміну відбувається в шкірі під дією ультрафіолетових променів, але через карантин і погану погоду у такій можливості ми обмежені. Тому вітамін Д3 необхідно вживати додатково, наприклад, у вигляді дієтичних добавок. Особливо важливо це для літніх людей.

Якщо говорити про мікроелементи, то є багато даних, в тому числі – і глобальних, щодо того, що майже 20% людей отримують з продуктами недостатню кількість цинку. А саме цей мікроелемент впливає на імунний опір організму. І це інший мікронутрієнт, тобто, харчова речовина, яка нам потрібна, як правило, в невеликих кількостях, від 20 до 50 мг на день. Цинк також є дефіцитним. І збільшення його споживання може дати позитивний ефект – як у складі харчових продуктів, так і в дієтичних добавках, застосування яких особливо актуальне для дітей і літніх людей.

– Як саме цинк впливає на імунітет людини?

– В імунітеті є багато ланок, "дійових осіб", так би мовити. Є клітинний імунітет. Видатний біолог Ілля Мечников отримав Нобелівську премію за те, що відкрив фагоцитоз (захист організму шляхом поглинання і перетравлення чужорідних вірусів і бактерій. – Ред.). Так ось, цинк підвищує активність фагоцитів, стимулює утворення лімфоцитів. А це – головні "диригенти" імунної відповіді організму.

В останні десятиліття були відкриті такі речовини, як цитокіни, частина яких сприяє запаленню, а частина перешкоджає. І вже є експериментальні та клінічні дані про те, що цинк позитивно впливає на рівень тих цитокінів, які відповідають за стійкий імунітет.

Так що, якщо говорити про ланках імунітету, то цинк і вітамін Д3 надають на нього комплексний вплив.

– Дефіцит вітаміну Д 3 ми традиційно заповнюємо прийомом дієтичних добавок, в яких він міститься. Чи потрібно додатково вживати аптечні препарати з цинком – чи добову дозу цього мікроелемента легко отримати з продуктами харчування?

– Тут є нюанси. Справа в тому, що цинк міститься і в рослинній їжі, і в продуктах тваринного походження. Найбільше його в м'ясі. Насіння гарбуза також багате на цинк.

Вся справа в тому, що є деякі особливості засвоєння цинку організмом. Деякі овочі і бобові містять речовини, які перешкоджають засвоєнню цинку. Наприклад, якщо людина дотримується вегетаріанського харчування, вона може відчувати проблеми із забезпеченням потреби в цинку. Такі самі проблеми є також у дітей і у людей похилого віку. Ці групи є потенційно вразливими для виникнення дефіциту цинку. А значить, у випадку з цими категоріями є сенс протидіяти можливим проблемам – і компенсувати нестачу цинку в їжі.

– А люди, що не входять у жодну з вразливих категорій, можуть отримати достатню кількість цинку з продуктів харчування?

– Теоретично – можуть. Якщо будуть щодня вживати м'ясо і продукти рослинного походження, які містять цинк. Але давайте будемо чесними: оптимальна дієта сьогодні не дуже поширена. Звичайно, ми пропагуємо насамперед саме такий підхід – і рекомендуємо дотримуватися збалансованого харчування. Сподіватися виключно на дієтичні добавки – це неправильний підхід.

А ось вживати такі добавки на додачу до здорового харчування – це хороше рішення. В першу чергу, для тих, хто входить до якоїсь з груп ризику, про які я говорив.

– Чи можливі передозування цинком?

– Дуже малоймовірні. Ні з їжею, ні з дієтичними добавками. Тільки якщо мова йде про значні дози – 50-60 мг цинку в день – їх доцільність слід визначати тільки під контролем лікаря.

– Чи може людина самостійно отримати такі великі дози – з тих же продуктів або дієтичних добавок?

– Навряд чи. Якщо говорити про дієтичні добавки, дозування там становить найчастіше 15-25 мг.

– Щоб поліпшити засвоюваність йоду, лікарі рекомендують вживати його разом з селеном. Чи існують якісь рекомендації щодо прийому цинку? Яких правил слід дотримуватися?

– У випадку з цинком велике значення має форма. Неорганічний цинк – сульфат або інші солі – засвоюється набагато гірше, ніж в органічних сполуках. Одне з кращих таких з'єднань – це цинку гліцинат. Тут засвоєння – оптимальне і не вимагає обов'язкового обліку звичайного раціону харчування.

Тож якщо в складі препарату є цинку гліцинат – це означає, що з високою ймовірністю цинк в організм при вживанні таких препаратів буде надходити в достатній кількості, з високою біологічною адекватністю. Якщо, звичайно, людина не страждає від гострого запалення, порушення всмоктування в тонкому кишечнику. Якщо таких проблем немає, організм отримає достатню кількість цинку, який нормально засвоїться і чинитиме саме ту дію, на яку ми розраховуємо.

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