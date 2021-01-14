Як уникнути переохолодження й обмороження: у МОЗ дали поради

З огляду на те, що на Україну насуваються морози, зокрема в деяких регіонах температура може опуститися до -20 градусів, у Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) поділилися порадами, як уникнути переохолодження.

Відповідні рекомендації опубліковано на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ. Там зауважили, що вони допоможуть зберегти тепло та здоров’я взимку.

У ЦГЗ зазначили: найперше, що допоможе вберегтися від холоду, – одяг із натуральних чи спеціальних матеріалів.

"Правильний" зимовий одяг складається із трьох шарів:

білизна (спідня білизна, колготки, шкарпетки, термобілизна);

середній шар (светр, кофта тощо);

верхній одяг (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички).

"Що більше шарів одягу – то тепліше. Одяг необов’язково має бути грубим і сковувати рухи, головне – багатошаровість і просторість: між різними одежинами утворюється повітряний прошарок, який утримуватиме тепло", – сказано в повідомленні.

У ЦГЗ порадили не залишати відкритими кінцівки та голову: через долоні та оголену голову ви втрачаєте чимало тепла й можете захворіти. Зимове взуття варто підібрати з товстою підошвою: воно має бути просторим, ідеальним за розміром і не стискати ногу, щоб підтримувати нормальний кровообіг.

Поради від ЦГЗ, щоб уникнути переохолодження:

Щоб не замерзнути, рухайтеся

Якщо ви довго чекаєте автобус, зелене світло чи дівчину – не стійте. Можна підстрибувати на місці, ходити, зробити кілька простих вправ чи просто обніматися, коли є з ким. Рухи допоможуть пришвидшити кровообіг, а отже ви не замерзнете.

Перед виходом на вулицю поїжте

Щоби підтримувати нормальну температуру взимку, організм використовує більше енергії, тож і поповнювати її треба частіше. Їжте поживну та здорову теплу їжу.

Центр громадського здоров'я / Facebook

Відчуваєте печіння на шкірі – шукайте, де зігрітися

Сильне почервоніння та печіння шкіри може бути ознакою обмороження. Якщо відчуваєте, як щоки, руки чи ноги "печуть", або ж бачите серйозне почервоніння в людини поряд, зайдіть у будь-яке тепле місце – магазин, кафе, під’їзд тощо.

Не носіть металеві прикраси

Метал охолоджується дуже швидко, і його контакт зі шкірою може призвести до обмороження окремих ділянок чи холодових травм. До того ж персні сповільнюють рух крові у пальцях, а отже вони швидше замерзнуть.

Куріння та алкоголь не зігрівають

По-перше, куріння та алкоголь шкідливі незалежно від погоди. До того ж уживання алкоголю створює ілюзію тепла й водночас призводить до величезної його втрати. Куріння ж зменшує швидкість кровообігу в кінцівках, а отже робить їх більш уразливими до морозу.

Візьміть із собою термос із чаєм

Якщо вирушаєте на кілька годин на морозну вулицю, пийте гарячий чай і більше рухайтеся, щоб зігрітися.

Як повідомляв OBOZREVATEL: