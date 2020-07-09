Щоб уберегти себе від укусів кліщів, необхідно, збираючись на природу або пікнік, обов'язково користуватися репелентами – засобами, які застосовують для відлякування комах.

Про це розповів інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні № 4 Євген Дубровський в інтерв'ю "Фактам". За його словами, підійде навіть звичайний засіб проти комарів. Він діє короткочасно і швидко випаровується, тому повторювати обробку слід кожні годину-півтори.

Як зазначив Дубровський, якщо кліщ все ж вкусив, повернувшись додому, потрібно відразу ж зняти і випрати одяг, а також прийняти душ.

Як уберегтися від кліщів: інфекціоніст назвав простий спосіб zecken.de

"Кліщ рідко кусає відразу, а шукає місце на тілі людини, де темно і тихо – в пахвах, під коліном, за вухом, на спині. Там тонка і незахищена шкіра. Перше, що потрібно зробити, повернувшись додому після пікніка або прогулянки по лісі, зняти одяг, добре оглянути себе і близьких. Прийняти душ, попрати одяг", – розповів він.

Відзначимо, репеленти – речовини, які своїм запахом відлякують комах.

Вони бувають двох видів:

наносяться тільки на шкіру (креми, гелі. лосьйони, олівці, емульсії і серветки);

наносяться на шкіру і на одяг (аерозолі та спреї).

Переваги нанесення репеленту на одяг:

дія триває кілька діб;

токсичний ефект на людину мінімальний.

Репеленти з високим вмістом токсичної речовини відлякують кліщів, але не вбивають. Для захисту від кліщів більш ефективні спеціальні акарицидні засоби.

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