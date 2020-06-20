Як правильно засмагати і вберегтися від сонячних опіків: з'явилися прості поради

Для того, щоб безпечно для здоров'я засмагати влітку на сонце лікарі радять заздалегідь подбати про засоби для безпечної засмаги, щоб не отримати сонячні опіки.

Як пишуть Українські Новини, внаслідок сонячних променів може розвинутися захворювання – фотодерматоз. Він проявляється у вигляді почервоніння та запалення шкіри. Більш сильне запалення проявляється через 10-12 годин і тримається 4-5 днів – це опік першого ступеня.

Якщо шкіра дуже світла, потрібно наносити сонцезахисний крем з SPF (фактор захисту від променів) не менше 50. Якщо шкіра не така чутлива, то в перші дні можна використовувати з SPF 50, а потім 30. На пляжі під променями сонця потрібно оновлювати сонцезахисний засіб один раз в 1,5-2 години.

Крем наносити за 30 хвилин до виходу і безпосередньо перед виходом. Після виходу з води потрібно повторно нанести крем на шкіру. Дітям потрібно наносити крем з мінімальним сонцезахисним фактором 30.

Також можна прийняти холодний душ або ванну, щоб знизити температуру шкіри. Якщо вода викликає дискомфорт, то краще зробити компреси з рушника.

На уражену шкіру потрібно наносити охолоджувальні зволожуючі засоби на водній основі. Однак, в складі засобу не повинно бути спирту, він буде дратувати шкіру.

Також можна використовувати лосьйони з вітаміном В5-пантенолом, маслом каріте та цинком в складі. Зволожувати уражену шкіру потрібно 3-5 разів на день.

Щоб отримати гарну засмагу і вберегтися від сонячних опіків, лікарі рекомендують приймати сонячні ванни в період з 8 до 11 ранку і з 16 до 19 вечора.

Також лікарі застерігають, від прямих сонячних променів слід оберігати дітей до 3-річного віку. Навіть якщо дитина перебуває в тіні, слід наносити кожні 2 години на шкіру сонцезахисний крем. Також потрібно пити багато рідини, щоб уникнути зневоднення організму.

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