Понад місяць я майже кожні вихідні "намотую" до 2 000 км до мами в Ужгород і назад в Київ, і з початку робочого тижня знову впрягаюся в роботу. Половину цього робочого тижня змушена була працювати онлайн з Ужгорода.

Мамі 80 років, перехворіла на ковід, і, хоч має антитіла, аналізи в нормі, відновлення йде хвилями.

Для неї, як і для всіх, хто перехворів, зараз дуже важлива якісна реабілітація: харчування, міцний сон вночі та короткий вдень, прогулянки на свіжому повітрі (сьогодні вперше "вигуляла" і навіть випили надворі кави "на виніс").

Пацієнти, які перенесли ковід, звертаються із найрізноманітнишими скаргами та ускладненнями, нерідко – через декілька місяців після хвороби.

Сильна втома, головний біль, проблеми з концентрацією уваги.

Поганий сон та безсоння.

Тривога, страхи, депресія та панічні атаки.

Проблеми з травленням (часто проноси).

Задишка, тахікардія та болі за грудиною.

Вірус має нейротропність та нейротоксичність, тому нерідко розвивається аносмія – втрата нюху, головні болі, порушення сну, когнітивні порушення, різке зниження працездатності.

COVID часто супроводжується депресією та м'язевою слабкістю.

Депресія провокує надмірний викид гормонів стресу наднирниками, кортизолу, який пригнічує імунну систему, а також нарадреналіну і адреналіну, які пригнічують активність лімфоцитів, імунних клітин.

Тому прогулянка та легкі дозовані фізичні навантаження, дихальна гімнастика зменшують вміст стресових гормонів у крові, також добре впливають на астенію та депресію.

Якщо до ковіду Ви не були прихильником здорового способу життя, то саме тепер прийшов Ваш час: киньте курити, відмовтеся від алкоголю, почніть харчуватися не лише смачно, але і корисно.

ЇЖА

Жирні сорти риби, м'ясо птиці, яйця нам'яко, кисломолочні продукти, авокадо, листова зелень, чорний шоколад, хліб із борошна грубого помолу, гречка, перловка та геркулес, чай із шавлії та імбиру, пребіотики (квашені продукти, напій чи настій з кореню цикорію).

Може бути і додатковий прийом вітамінів А, В6, В9, В12, С і Д, в кількостях, які рекомендовані денною нормою (рекомендації з полівітамінної терапії Європейської асоціації клінічного харчування та метаболізма (ESPEN).