Як можна побороти страх польотів: поради від експертів

Страх польотів на літаках – поширена фобія, яка може зіпсувати не одну подорож. Але існують дієві способи побороти страх.

Як пише Express.co.uk, психолог Нільс Еек пояснив, що, перш за все, потрібно розібратися, на чому ґрунтується страх. Основною причиною переважної більшості випадків аерофобії він назвав відчуття відсутності контролю за ситуацією в небі.

Пілот Патрік Сміт у своїй книзі "Конфіденційно з кабіни пілота" (Cockpit Confidential) заспокоює читачів щодо такого явища, як турбулентність. Він зазначив, що хоча турбулентність й може викликати відчуття, ніби літак миттєво опускається на "сотні футів", насправді це не так. За його словами, люди мають звичку перебільшувати навіть найпростіші свої відчуття під час польоту. Тому висота, швидкість лайнера та кути нахилу для більшості пасажирів здаються більш небезпечними, ніж є насправді.

Еек порадив тим, хто хвилюється під час польоту, закрити очі і зробити глибокий вдих.

"Нагадайте собі, що страх в першу чергу пов'язаний з тим, що ви не контролюєте ситуацію, але є бортпровідники і пілот, які подбають про вашу безпеку", – сказав психолог.

Він додав, що в разі сильного страху, який не зникає, варто спробувати когнітивно-поведінкову терапію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з дослідженням ООН, люди в усьому світі найбільше бояться змін клімату, корупції, бідності та конфліктів.

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