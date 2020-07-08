Вперше в світі лікарі розділили сіамських близнюків, зрощених головами. Дивовижні фото

Першу в світі успішну операцію з розділення зрощених головами сіамських близнюків провели в лікарні у Ватикані.

Про це повідомив CNN. У медичній літературі немає описаних випадків подібних операцій, які завершилися б успіхом.

Операція з розділення дворічних Ервін і Префіни тривала 18 годин CNN

Операція з розділення дворічних Ервіни і Префіни тривала 18 годин, в ній брали участь 30 лікарів і медсестер.

Президент лікарні Маріелла Енок зустрілася з близнюками під час поїздки до Центральноафриканської Республіки в липні 2018 року і запропонувала лікувати їх в Римі.

Близнюки прибули до Італії у вересні 2018 року зі своєю матір'ю Ерміною. Перший етап лікування провели в травні 2019 року. Другий закінчився операцією 5 червня.

"Це був хвилюючий момент, фантастичний, неповторний досвід. Це була дуже амбітна мета, і ми зробили все, щоб її досягти, з пристрастю, оптимізмом і радістю", – сказав Карло Маррас, голова відділення нейрохірургії лікарні.

Близнюки відсвяткували свій другий день народження 29 червня, медичні огляди показали, що з дівчатками все добре.

У медустанові зазначили, що їхній мозок не пошкоджений, руховий і когнітивний розвиток має бути нормальним.

Ерміна подякувала команді за лікування своїх дочок і висловила бажання, щоб їх хрестив папа Франциск.

"Ервіна і Префіна народилися двічі. Якби ми залишилися в Африці, я не знаю, що б на нас чекало", - сказала вона.

У Ватикані провели першу в світі успішну операцію з розділення зрощених головами сіамських близнюків CNN

У Ватикані провели першу в світі успішну операцію з розділення зрощених головами сіамських близнюків CNN

Операція з розділення дворічних Ервіни і Префіни тривала 18 годин CNN

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівцях в 2019 році народилися сіамські близнюки. Дівчата мають одне тіло і дві голови.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!