ВООЗ заявила про неефективність цілого списку ліків проти COVID-19

Ініційоване Всесвітньою організацією охорони здоров'я масштабне дослідження показало, що ціла низка препаратів, серед яких і популярний "Ремдесивір", неефективні в боротьбі з коронавірусом COVID-19.

ВООЗ назвала 5 препаратів, неефективних під час лікування коронавірусу

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті ВООЗ. Експерти підкреслили, що в тестуванні, яке охопило понад 30 країн, вивчався вплив застосування конкретних ліків на загальну смертність, початок вентиляції легень пацієнтів і тривалість перебування в лікарні.

"Проміжні результати дослідження Solidarity Therapeutics Trial, яке координується ВООЗ, показують, що застосування "Ремдесивіру", "Гідроксихлорохіну", "Лопінавіру"/"Ритонавіру" й "Інтерферону" здійснили незначний вплив або не вплинули на 28-денну смертність або внутрішньолікарняний перебіг COVID-19 серед госпіталізованих пацієнтів", – сказано у висновку.

Водночас у ВООЗ відзначили, що інша схема застосування цих ліків, наприклад, для лікування пацієнтів у групах або для профілактики, повинна бути вивчена окремо.

Фахівці запевнили, що будуть продовжувати роботу над цим питанням, і для цього вже підготовлені 500 лікарень.

Що стосується нових противірусних препаратів, імуномодуляторів і моноклональних антитіл проти SARS COV-2, то їх зараз розглядають для оцінки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда вірусологів із KU Leuven Rega Institute (Бельгія) провела доклінічні випробування ефективності таких препаратів, як "Гідроксихлорохін" і "Фавіпіравір", у боротьбі з коронавірусом. Їхній вплив на патогени протестували на хом'яках і встановили, що перший препарат не дає ніяких результатів, а другий – тільки у високих дозах.